夏普會長戴正吳 感謝日本政府捐贈疫苗的義舉

鴻海（2317）旗下夏普會長戴正吳今天表示，因近期新型冠狀病毒迅速蔓延台灣的關係，日本政府於6月4日緊急提供了124萬劑疫苗給台灣。身為夏普公司的CEO，以及作為台灣人的一份子，我要對日本政府此次捐贈義舉由衷表達感謝。

他表示，2020年2月日本國內口罩嚴重不足的時候，我們應日本政府的要求，決定在日本三重工廠生產口罩，並在台灣的技術支援下，三週左右後開始量產。這一年來我們已經提供了約2億多片的口罩，為日本社會貢獻棉薄之力。針對此事，後來有獲得來自日本政府的感謝狀，並且獲得多方的肯定。

戴正吳說，除了口罩，我們目前也有推出光觸媒噴霧、高性能面罩、跟可適用於疫苗運送的適溫保冷材料等多種健康相關產品。並於6月1日開始銷售含銀離子（Ag+）的抗菌不織布口罩，此口罩透過銀離子作用，可有效抑制口罩表面細菌的滋生。

他強調，我們將繼續通過這些努力為社會做出貢獻，以確保每個人的健康和社會的安心和安全。