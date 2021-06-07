快訊

陳培哲閃辭國產疫苗審查委員並指壓力來自府 總統府：遺憾

夏普會長戴正吳 感謝日本政府捐贈疫苗的義舉

經濟日報 / 記者蕭君暉/台北即時報導
夏普收到日本經產省的感謝狀。夏普/提供
夏普收到日本經產省的感謝狀。夏普/提供

鴻海（2317）旗下夏普會長戴正吳今天表示，因近期新型冠狀病毒迅速蔓延台灣的關係，日本政府於6月4日緊急提供了124萬劑疫苗給台灣。身為夏普公司的CEO，以及作為台灣人的一份子，我要對日本政府此次捐贈義舉由衷表達感謝。

他表示，2020年2月日本國內口罩嚴重不足的時候，我們應日本政府的要求，決定在日本三重工廠生產口罩，並在台灣的技術支援下，三週左右後開始量產。這一年來我們已經提供了約2億多片的口罩，為日本社會貢獻棉薄之力。針對此事，後來有獲得來自日本政府的感謝狀，並且獲得多方的肯定。

戴正吳說，除了口罩，我們目前也有推出光觸媒噴霧、高性能面罩、跟可適用於疫苗運送的適溫保冷材料等多種健康相關產品。並於6月1日開始銷售含銀離子（Ag+）的抗菌不織布口罩，此口罩透過銀離子作用，可有效抑制口罩表面細菌的滋生。

他強調，我們將繼續通過這些努力為社會做出貢獻，以確保每個人的健康和社會的安心和安全。

口罩 日本 夏普

延伸閱讀

戴正吳：作為台灣人一份子 對日捐贈疫苗由衷感謝

新冠疫苗施打 國軍將級軍官視任務及疫苗分配依序施打

打了疫苗更有魅力 英交友App推疫苗接種徽章

搭計程車打折、買水果送芒果！台人致謝日人網哭爆

相關新聞

京鼎竹南廠6名外籍員工確診 產線停工2天

京鼎（3413）今日公告，因竹南廠6名外籍員工確診，產線將停工2天。預計6月產量減少2~3%。

三大科學園區擬設6個員工疫苗接種站 最快5天打完

科技部今天表示，目前規畫在國內三大科學園區設六個大型疫苗接種站，預估可服務科學園區900多家廠商，最快預計5到10個工作...

遠傳攜手愛立信 四大面向推動5G新世代

遠傳電信（4904）7日宣布與愛立信簽訂「5G網路發展合作備忘錄」，攜手推動5G邁向新階段，包含共同研發5G商用網路、5...

京元電染疫牽動全球半導體鏈 晶圓雙雄評估快篩站

苗栗電子廠外籍移工群聚感染COVID-19疫情波及京元電和超豐，牽動全球晶片大廠封測進展，台灣半導體供應鏈也不敢輕忽，包...

京鼎6名外籍移工確診 公司停工2天全員快篩

鴻海集團旗下半導體設備廠京鼎（3413）今日公告，該公司竹南廠接獲6名外籍員工確診，已匡列相關接觸員工，且自今日起全面停...

竹南科技廠群聚染疫連環爆 京鼎精密停工2天

苗栗縣竹南鎮家科技廠群聚染疫連環爆事件，今天京鼎精密科技股份有限公司竹南廠再有6名移工確診，京鼎在公股市重大訊息宣布，今...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。