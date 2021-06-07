旺宏5月營收40.06億元 月增5.13%

記憶體大廠旺宏（2337）今（7）日公告5月營收為40.06億元，月增5.13%、年增41.3%，站上近8個月以來高點，也是歷史同期新高。

旺宏受惠於NOR Flash、ROM及SLC NAND等出貨暢旺，再加上漲價效益助攻，推升今年前1-5月營收達174.44億元，年增11.26%；外資看好，NOR Flash漲勢將擴大，主要有兩大原因，首先是中國兆易創新和華虹半導體為了滿足MCU需求，將部分產能挪移到MCU，預計將導致全球NOR Flash產能短缺達5%，刺激報價上漲。

其次是微軟去年下半年推出Windows 10更新版，而PC需求占NOR Flash總需求的一成左右，可能拉長記憶體產品周期，進而推動全球NOR的需求提高3%。

反映在報價行情，外資認為在目前NOR Flash通路庫存有限之下，第3季報價預估較第2季上漲一成，高於市場預估的5%內，部分規格更看漲25%。

整體來看，在報價上揚、需求續望之下，將使得旺宏的營運表現持續朝成長的趨勢邁進。