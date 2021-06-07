快訊

陳培哲閃辭國產疫苗審查委員並指壓力來自府 總統府：遺憾

聽新聞
test
0:00 / 0:00

旺宏5月營收40.06億元 月增5.13%

經濟日報 / 記者李孟珊／台北即時報導

記憶體大廠旺宏（2337）今（7）日公告5月營收為40.06億元，月增5.13%、年增41.3%，站上近8個月以來高點，也是歷史同期新高。

旺宏受惠於NOR Flash、ROM及SLC NAND等出貨暢旺，再加上漲價效益助攻，推升今年前1-5月營收達174.44億元，年增11.26%；外資看好，NOR Flash漲勢將擴大，主要有兩大原因，首先是中國兆易創新和華虹半導體為了滿足MCU需求，將部分產能挪移到MCU，預計將導致全球NOR Flash產能短缺達5%，刺激報價上漲。

其次是微軟去年下半年推出Windows 10更新版，而PC需求占NOR Flash總需求的一成左右，可能拉長記憶體產品周期，進而推動全球NOR的需求提高3%。

反映在報價行情，外資認為在目前NOR Flash通路庫存有限之下，第3季報價預估較第2季上漲一成，高於市場預估的5%內，部分規格更看漲25%。

整體來看，在報價上揚、需求續望之下，將使得旺宏的營運表現持續朝成長的趨勢邁進。

NOR Flash Flash

延伸閱讀

旺宏5月營收重回40億元之上 寫近八個月新高

聯電、新唐營運熱翻天

旺宏推閱讀科學 彰中師結合化學設計元素方塊獲獎

市場看好車用及5G有利旺宏出貨 3D Nand也將推升營運

相關新聞

京鼎竹南廠6名外籍員工確診 產線停工2天

京鼎（3413）今日公告，因竹南廠6名外籍員工確診，產線將停工2天。預計6月產量減少2~3%。

三大科學園區擬設6個員工疫苗接種站 最快5天打完

科技部今天表示，目前規畫在國內三大科學園區設六個大型疫苗接種站，預估可服務科學園區900多家廠商，最快預計5到10個工作...

遠傳攜手愛立信 四大面向推動5G新世代

遠傳電信（4904）7日宣布與愛立信簽訂「5G網路發展合作備忘錄」，攜手推動5G邁向新階段，包含共同研發5G商用網路、5...

京元電染疫牽動全球半導體鏈 晶圓雙雄評估快篩站

苗栗電子廠外籍移工群聚感染COVID-19疫情波及京元電和超豐，牽動全球晶片大廠封測進展，台灣半導體供應鏈也不敢輕忽，包...

京鼎6名外籍移工確診 公司停工2天全員快篩

鴻海集團旗下半導體設備廠京鼎（3413）今日公告，該公司竹南廠接獲6名外籍員工確診，已匡列相關接觸員工，且自今日起全面停...

竹南科技廠群聚染疫連環爆 京鼎精密停工2天

苗栗縣竹南鎮家科技廠群聚染疫連環爆事件，今天京鼎精密科技股份有限公司竹南廠再有6名移工確診，京鼎在公股市重大訊息宣布，今...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。