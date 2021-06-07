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神基5月營收24.35億元 月減17.8%
強固型電腦大廠神基科技（3005）今（7）日公布今年5月營收，較上月下滑17.8%，展望今年營運，神基看好居家工作需求持續發酵，包含汽車產品、強固型電腦及複合材料三大業務都將成長。
神基今年5月營收24.35億元，月減17.8%，且較去年同期的25.87億元減少5.9%；累計營收方面，一月至五月份為止，累計合併營收為126.41億元，較去年同期的107.68億元增加17.4%。
展望今年營運，神基董事長黃明漢先前指出，看好居家工作需求持續發酵，包含汽車產品、強固型電腦及複合材料三大業務都將成長，整體來看，今年營運有機會勝於去年。
法人預估，神基今年營收相較去年將增長6-12%，挑戰300億大關。其中，強固型電腦將增長8-12%，複合材料因去年基期較高，預估今年增長6-10%，至於汽車產品將來到12-18%。
神基強固型電腦去年維持穩健增長，主要受到5G、WIFI 6等新技術，驅動市場換機潮，加上英特爾新產品面世，預期2021年相關增長需求仍是來自於上述因素，而客戶方面主要來自車廠跟電信商。
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