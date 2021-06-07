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宏碁旗下安圖斯推輝達新品 搶攻伺服器市場

經濟日報 / 記者吳凱中／台北即時報導

宏碁（2353）集團旗下安圖斯科技（Altos Computing Inc.）宣布推出新款NVIDIA®認證伺服器Altos BrainSphere™ R685 F5，搭載兩顆AMD EPYC™ 7763 CPU、兩張NVIDIA ConnectX®-6 網路卡，以及四張NVIDIA Ampere 架構的NVIDIA RTX™ A6000 GPU。

安圖斯指出，無論在效能、可管理性、擴充性與安全方面都獲得最佳驗證，支援學術研究機構、製造業、金融業及多媒體設計等企業，執行視覺運算模擬、各種人工智慧與深度學習工作。

安圖斯科技總經理李占傑表示:，安圖斯科技致力於為客戶提供創新智慧技術解決方案的核心服務。我們非常高興與NVIDIA 合作提供NVIDIA 認證系統，協助企業以高性能、可管理、具擴充性及安全的方式執行加速運算工作負載。

Altos aiWorks人工智慧運算平台解決方案，由軟體與硬體共同組成。Altos加速器資源管理軟體（Altos Accelerator Resource Manager，AARM）可降低人工智慧、深度學習開發人員所面臨的高複雜度系統設定與管理門檻。

安圖斯表示，性能強大的運算伺服器同樣扮演重要角色，Altos BrainSphere™ R685 F5 伺服器可搭載多達八顆GPU，經由NVIDIA RTX™ A6000 GPU的支持，Altos aiWorks可加速AI資料模型訓練速度，加快人工智慧的應用落地；NVIDIA RTX A6000 內置的48GB GPU 記憶體讓運算系統可快速處理更大容量的影像、更龐大的資料量。

Altos BrainSphere™ R685 F5 伺服器符合NVIDIA 的最佳設計實務規範並通過一系列的認證測試。作為NVIDIA EGX 平台的一份子，其能協助企業滿足各種嚴苛的工作負載，包括人工智慧及支援NVIDIA Omniverse™ Enterprise 中的遠端協同工作與加速圖形辨識。

根據IDC 所發布的Worldwide Edge Spending Guide報告內容顯示，全球邊緣運算市場預計將在2024年達到2,506億美元的規模，年複合成長率為12.5%，在邊緣擷取資料的數量不斷增加的現在，Altos BrainSphere™ 伺服器能在進行資料推論與分析時，同時具備安全、可靠且高速的處理能力。

安圖斯科技為人工智慧與雲端運算技術解決方案的領導者，結合在軟、硬體方面的專業知識，我們能夠提供最新且可靠的技術。經由NVIDIA 認證，優化過後的Altos aiWorks可協助客戶加快運算速度與克服人工智慧應用導入的挑戰。

NVIDIA 人工智慧

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