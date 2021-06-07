旺宏5月營收重回40億元之上 寫近八個月新高

旺宏（2337）今（7）日公布內部自行結算今年5月合併營收為40.06億元，單月營收不僅重新站回40億元水準之上，並較上月成長5.1%，也寫下近八個月以來的單月合併營收新高。

旺宏5月合併營收為40.06億元，較上月合併營收38.11億元增加5.1%，也較去年同期合併營收28.36億元增加41.3%。

累計今年前5個月合併營收為174.44億元，較去年同期的156.79億元增加11.3%。

今年旺宏在NOR Flash的出貨成長力道相當強勁，也帶動該公司業績走揚，就需求的長期趨勢來看，市場法人更認為，未來幾年全球NOR Flash的需求，在電動車、油電混合車、各種車輛的自駕功能、車聯網等各種系統都需要大量的先進IC，這樣的市場需求將大量增加NOR Flash的需求，也將有利於未來旺宏在記憶體市場的出貨表現。

隨著5G產業蓬勃發展，旺宏在伺服器當中的NOR Flash已佔有超過80%的市場，此外，近幾年除了車用及通訊領域之外，醫療應用也是非常具有成長潛力的市場，尤其個人化醫療裝置應用愈來愈普及，像是血糖檢測、心臟檢測產品等，旺宏也已陸續打入市場。