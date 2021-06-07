台積2奈米用地受影響！環評卡關不能再等 下周視訊審查

行政院今天宣布第三級警戒延長至6月28日，環保署自5月17日以來連續取消四周的環評會議，影響所及包括台積電2奈米計畫的竹科寶山擴建案及協和電廠改建案等，大大小小開發案皆受阻，還有業者申請展延到年底。至今解封日未明，為免環評審查持續「卡關」，環保署最快擬於下周啟動視訊會議，先從專案小組審查開始試辦，公民團體、陳情民眾若沒有視訊設備，開會時可由環保署「Call Out」透過電話發言。

環保署環評會議空間不大，但動輒塞滿20、30人，重要爭議案件更可能擠進40、50人以上，與會人員包括環評委員、環保署人員、開發單位及媒體記者，也常有來自各地的陳情居民、公民團體及利害關係人報名發言。尤其環評案件往往牽涉多個部會權責，每場至少有十來個不同部門政府官員與會，若傳播疫情恐怕非同小可。

自中央流行疫情指揮中心宣布雙北疫情警戒升級至第三級，環保署5月17日起即取消所有環評會議，目前至少到6月11日都不會恢復。不少重要環評案件被迫暫緩，尤其是科技部竹科管理局因應台積電2奈米計畫所提出的「新竹科學園區寶山用地第二期擴建計畫環境影響說明書」，原訂5月21日進入第三次專案小組審查，如果順利通過就能闖進環評大會，但至今都無法重啟審查。

另外還包括協和電廠改建案，台電為了配合能源轉型、加強供電穩定，擬填海造陸及新增燃氣機組，由於引發生態及漁業環境衝擊疑慮，當地反彈聲浪巨大，兩千多人連署要求退回，受到地方高度關注，也因為疫情爆發而延後審查。

環保署綜計處長劉宗勇今天表示，為了推進環評案件，將研擬透過視訊開會審查，目前已經測試過三次，包括環評委員、開發單位及環保署內部單位都參與測試，問題不大，只是有些小地方需要微調，因為環評會議跟一般公司或政府視訊會議不同，還需要開放直播讓民眾參與，技術問題較為複雜，需要更加謹慎。

至於公民團體、地方居民參與視訊環評時如何表達意見，劉宗勇指出，民眾若家裡有相關電子設備，可以登記報名參加視訊環評，直接在線上發言表達意見；若沒有設備，也可以提供個人電話號碼，輪到發言時將由環評工作人員「Call Out」出去，讓民眾透過電話即時表達意見；或者民眾也可以事先提供書面意見，並在線上觀看直播即可。

劉宗勇說，若這兩天系統測試沒問題，最快下周就能啟動視訊環評會議，會先從專案小組開始執行，由於累積四周環評案件沒有消化，目前待審案子真的不少，但視訊會議沒辦法同時操作太多案件，因此要一步一步來。為了加快審查腳步，劉宗勇說，這幾周仍持續請環評委員提供書面意見，讓開發單位先行準備，另外開發單位也可以根據需求申請展延。