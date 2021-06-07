聽新聞
test
0:00 / 0:00

譜瑞5月營收微降 估Q2營收仍將創單季新高

經濟日報 / 記者謝佳雯/台北即時報導

高速傳輸晶片廠譜瑞-KY（4966）今（7）日公布5月營收為16.73億元，比上月微降近1%，自高峰微幅下降，但還是比去年同期大增近四成；累計前五個月營收是77.06億元，年成長46.8%。

譜瑞-KY的4月和5月合併營收已經達到33.63億元，代表6月營收只要超過10億元，第2季營收就能輕鬆超越第1季水準，本季業績將可順利再創單季新高。

據譜瑞-KY在前一次的法說會中釋出的第2季營運展望，預估本季合併營收可望落在1.53億美元至1.68億美元之間，較首季幾乎持平或增加9.8%；毛利率估為42.5%至45.5%。

譜瑞預期，驅動IC成長幅度將可望冠居所有產品線，另外Display Port及PS等高速傳輸介面IC亦可望保持成長動能，

營收 譜瑞

延伸閱讀

大陸5月出口升27.9% 低於預期

外出未戴口罩 北市大同警5月舉發35案

美喆-KY 5月營收年增27.45％ 在手訂單呈雙位數成長

鴻海營收 拚出最強5月

相關新聞

京鼎竹南廠6名外籍員工確診 產線停工2天

京鼎（3413）今日公告，因竹南廠6名外籍員工確診，產線將停工2天。預計6月產量減少2~3%。

三大科學園區擬設6個員工疫苗接種站 最快5天打完

科技部今天表示，目前規畫在國內三大科學園區設六個大型疫苗接種站，預估可服務科學園區900多家廠商，最快預計5到10個工作...

遠傳攜手愛立信 四大面向推動5G新世代

遠傳電信（4904）7日宣布與愛立信簽訂「5G網路發展合作備忘錄」，攜手推動5G邁向新階段，包含共同研發5G商用網路、5...

京元電染疫牽動全球半導體鏈 晶圓雙雄評估快篩站

苗栗電子廠外籍移工群聚感染COVID-19疫情波及京元電和超豐，牽動全球晶片大廠封測進展，台灣半導體供應鏈也不敢輕忽，包...

京鼎6名外籍移工確診 公司停工2天全員快篩

鴻海集團旗下半導體設備廠京鼎（3413）今日公告，該公司竹南廠接獲6名外籍員工確診，已匡列相關接觸員工，且自今日起全面停...

竹南科技廠群聚染疫連環爆 京鼎精密停工2天

苗栗縣竹南鎮家科技廠群聚染疫連環爆事件，今天京鼎精密科技股份有限公司竹南廠再有6名移工確診，京鼎在公股市重大訊息宣布，今...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。