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譜瑞5月營收微降 估Q2營收仍將創單季新高
高速傳輸晶片廠譜瑞-KY（4966）今（7）日公布5月營收為16.73億元，比上月微降近1%，自高峰微幅下降，但還是比去年同期大增近四成；累計前五個月營收是77.06億元，年成長46.8%。
譜瑞-KY的4月和5月合併營收已經達到33.63億元，代表6月營收只要超過10億元，第2季營收就能輕鬆超越第1季水準，本季業績將可順利再創單季新高。
據譜瑞-KY在前一次的法說會中釋出的第2季營運展望，預估本季合併營收可望落在1.53億美元至1.68億美元之間，較首季幾乎持平或增加9.8%；毛利率估為42.5%至45.5%。
譜瑞預期，驅動IC成長幅度將可望冠居所有產品線，另外Display Port及PS等高速傳輸介面IC亦可望保持成長動能，
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