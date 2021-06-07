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京元電降載復工 傳訂單轉日月光、欣銓、南茂及矽格

聯合報 / 記者簡永祥／即時報導
京元電。報系資料照
京元電。報系資料照

IC測試大廠京元電（2449）昨晚復工，但因2000多位外籍移工被要求全數休假，被迫降載復工，京元電坦承有部分客戶訂單轉走，但會在人員恢復，全力 趕工，相關影響比預期大，但還在評估中。

由於IC測試有嚴格認證，因此在京元電產能下降，部分訂單只能移往採用複式下單的其他封測廠。

據傳已有部分IC設計廠將訂單轉至日月光投控旗下的日月光及矽品，以及其他封測廠南茂、欣銓和矽格，不過因這些封測廠產能吃緊，加上機台必須獲晶片廠認證，加上相關零配件也不一定馬上能備齊，預料能承接的數量有限。

不過相關廠商股價，包括日月光投控、南茂、矽格和欣銓等，股價都相對強勁，其中以日月光投控上漲逾4%，漲勢最為明顯，欣銓漲幅也逾2.5%。

京元電股價雖開盤一度重挫，但因未全面停工，且屬短期現象，股價也由黑翻紅。

京元電 日月光 封測

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