PA三雄5月業績持平 法人樂觀看待下半年展望

PA三雄5月營收整體表現皆與4月持平，不過，法人機構表示，就年成長的角度而言，全新（2455）與宏捷科（8086）成長幅度較大，龍頭穩懋（3105）僅呈現持平，而整體產業受惠於5G、AIoT以及機器視覺趨勢，長線展望樂觀。

全新5月營收年成長49.25%、月減0.12%，累計營收年成長41%，表現優於市場預期。分析師表示，全新2018年共計增加13台MOCVD機檯，主要規劃為VCSEL等相關光電產品生產，目前共計有51台MOCVD，其中一台規劃為GaN產品研發用。由於VCSEL需求未如預期，因此並未將機台投入量產。近期因5G手機透率提高，估計PA用量將較4G面積多20~30%，加上蘋果推出後鏡頭TF功能，公司預期非蘋陣營將跟進，因此2021年計畫將機台投入生產線。

在微電子方面，全新認為2021年成長動能主要來自車用PA、5G智慧型手機以及WiFi 6滲透率的提升。其中尤其看好WiFi 6市場應用，主因WiFi 5主要為矽製程，WiFi 6由於頻率較高，改採砷化鎵晶片，而公司在第一代產品中並未切入台系大廠，而在第二代產品方面，公司已通過客戶第三次驗證，可望順利成為合格供應商。

穩懋5月營收年成長3.78%、月增1.78%，累計營收年成長0.26%，表現符合市場預期；法人機構預期，第2季營收62.5億元，季增4%，毛利率34.5%，稅後淨利11.58億元，季增5.7%，每股稅後純益（EPS）2.73元。就四大產品線而言，預期2Q21手機PA成長動能較強，基礎建設、WiFi持平，3D感測進入淡季，預期第3季明顯回升。

宏捷科5月營收年增35.67%、月增1.19%，累計營收年增32.82%，表現符合市場預期；分析師指出，第1季除Skyworks出貨持續增加外，既有客戶出貨量也同步成長，第2季如果產能滿載，毛利率會有機會提升。

目前產能維持每月12,000~13,000片，原先預期6月產能擴充至1.5萬片，因疫情因素，二手機台以及國外工程師延後，預計7~8月產能可望提升，年底每月2萬片計畫維持，未來連續三年維持年擴充每月5,000片速度擴產。

分析師表示，宏捷科目前僅缺產能而不缺訂單，代工價格於1月調漲10%後，漲價效應預計將於5月起顯現，若產能建置以及認證順利，6月起營收及獲利將進一步成長。