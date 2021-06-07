陸行之示警恐有其他公司未爆開 籲擴大快篩補破口

京元電子（2449）爆發移工群聚染疫事件，波及其他科技公司，知名半導體產業分析師陸行之在臉書發文表示，「應該其他公司還没被檢查爆開」，希望「京元電、地方政府趕快透過擴大快篩把破口補起來」。

中央流行疫情指揮中心6日宣布京元電外籍移工停止上班、居家隔離，且薪資照付；因移工占京元電近三成人力，全數停班將擴大生產線受到影響的程度，對全球晶片供應衝擊也將較市場預期來的高，包括手機、電腦、高速運算等終端領域供貨都將受影響。

京元電移工群聚感染之外，超豐（2441）、智邦（2345）也受到波及，鄰近的科技公司也提高警戒，深恐也受到影響，陸行之臉書貼文引述今周刊報導內容指出，京元電為何會爆發嚴重的群聚感染事件？有園區同業指出，京元電委託外部仲介管理移工，可能沒有分艙分流，「移工下班就回仲介宿舍，和其他公司的外勞住在一起，也沒有管制外勞的活動地點」；陸行之認為，「這句話有恐怖」，「應該其他公司還没被檢查爆開」。

陸行之說，「雖然現在說這個有點馬後砲，多年以前數次拜訪京元電，都沒吸引我寫深度報告關注這家全球測試專攻廠龍頭，但厲害的是公司事業，股價，客戶還是越做越大」。

陸行之強調，「希望京元電，地方政府趕快透過擴大快篩把破口補起來」。