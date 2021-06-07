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京元電爆群聚感染 法人估最慢6月底全面復工

經濟日報 / 記者趙于萱／台北即時報導
京元電。報系資料照
京元電。報系資料照

京元電（2449）爆發群聚感染被要求移工停工，國內投顧分析表示，停工令雖然導致京元電人力大幅減少，但迄今篩檢的陽性率為1.45%，擴散範圍仍在可控中，若本周順利完成二次篩檢，預期未確診者可重回產線，最慢在6月中下旬，京元電能全面復產，對6月份的產能約影響10-20%。

法人指出，目前最不理想的情況，是移工停工14天，且京元電有一半的產線都靠移工運作，對於6月份的產能影響達23%，不過此幅度之大，公司應無法承受稼動率銳減，考量其他封測廠也普遍滿載，難以承接新訂單，接下來最可能發生的情況，是讓未確診的員工重新上班。

京元電約有7,000名員工，日前全數篩檢的陽性率為1.45%，法人認為，此比例透露的擴散範圍還不大，因此本周展開的二次篩檢若順利完成，有機會讓未確診員工復工，最慢到6月下旬可全面復產。

上述同步考量6月4日起移工停工48小時，法人預估，對京元電6月產能約影響10-20%。

客戶端來看，京元電主要客戶包括聯發科（2454）、Intel、Nvidia、Omnivision、STM、Xilinx等，均是一線大廠，對IC客戶來說，目前封測產能吃緊，京元電6月產能短缺必然影響客戶出貨，短期要轉單也不易，因此封測產能將更加吃緊。對於整體封測業者，則在議價上更有利。

法人預期，要求移工停工為短期措施，政府陸續進駐竹科控管，且各家公司積極進行框列篩檢，疫情應會盡速獲得控制。配合國外疫苗陸續到位，台灣疫情不需過度悲觀，短期因疫情導致電子股回檔都是投資良機。

京元電 移工

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