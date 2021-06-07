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移工染疫風暴 僅半導體產業要警戒？矽格可受惠嗎

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導
矽格董事長黃興陽。 記者簡永祥/攝影
矽格董事長黃興陽。 記者簡永祥/攝影

苗栗縣竹南電子廠發生新冠肺炎群聚事件，群益投顧說，國際客戶若擔心台灣疫情擴大，使後續供貨受到影響，將訂單移轉至其他國廠商，這影響將不只單一廠商，可能影響到台灣整體半導體產業，甚至其他電子業廠商，後續仍需密切觀察。

●封測廠同業可望迎來轉單，但各廠產能利用率接近滿載，目前要擴產也不易，因此受惠程度有限：

現在供應鏈吃緊下，疫情尚未控制，京元電（2449）和超豐（2441）的客戶有可能會先尋求其他廠商，封測廠同業可能受惠轉單，但現在整體供應鏈吃緊，其他廠商能夠支援的產能有限，且目前擴產不易，增加的轉單效應不大。

京元電是台灣最大專業晶圓測試廠，邏輯晶片客戶包括聯發科（2454）、華為旗下海思、英特爾，記憶體客戶有華邦電（2344）、旺宏（2337）、晶豪科（3006），驅動晶片客戶有聯詠（3034）；國外客戶涵蓋輝達、奇景光電、意法半導體、 ADI、 OmniVison 等。爆發移工群體染疫，市場關心是否會牽動全球半導體晶片供應流暢度。

半導體需求暢旺，從去年下半年以來，後段封測產能一路供不應求。京元電在台灣有 3 個廠區，且原本就有分流上班，現在京元電的疫情對晶片端出貨並沒有重大影響。不過，客戶可能有疑慮下，和京元電客戶多有重疊的矽格 （6257）可望迎來轉單，但矽格的產能利用率達 85%以上，接近滿載，目前要擴產也不易，因此受惠程度有限。

●苗栗移工風暴若擴大，可能影響台灣整體半導體業，甚至其他電子業，後續仍需密切觀察：

移工在竹苗地區流動性大，在竹科、台元、銅鑼、竹南等園區都可能與外界接觸，使得科技業疫情警報大響。京元電風暴讓科技業人心惶惶，鄰近廠商包括群創（3481）、中美晶（5483）、智邦（2345）、聯合再生能源（3576）、京鼎（3413）等都聘請移工在生產線服務，考量此次疫情引爆點在移工，且移工們就算在不同企業工作，私下往來、團體活動交流不少，面對疫情警戒升高，相關廠商高度戒備。

移工群聚風暴讓科技業人心惶惶，後續要注意疫情是否會擴大，甚至影響到鄰近的廠商，這對台灣整個半導體廠產業將會很不利；在目前半導體產能吃緊下，國際客戶若擔心台灣疫情擴大，使後續供貨受到影響，為分散風險,將訂單移轉至其他國廠商，這影響將不只京元電單一廠商，可能影響到台灣整體半導體產業，甚至其他電子業廠商，後續仍需密切觀察。

疫情 半導體

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