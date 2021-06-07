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漲價效益帶動 瑞昱5月營收月增近一成
網通晶片廠瑞昱（2379）今（7）日一早公告5月營收為85.77億元，比上月成長近一成，也比去年同期顯著拉升近五成；累計今年前五個月營收是397.3億元，年增46.1%。法人認為，該公司5月營收順利回升，主要來自於漲價效益的貢獻。
瑞昱4月和5月營收合計為163.89億元，距離首季營收僅差距不到70億元，代表第2季營收將能輕鬆超越上季。法人認為，在5月漲價的效益下，該公司毛利率表現將續佳。
瑞昱在上個月的法說會上指出，各種終端需求依然強勁，對第2季看法審慎正向，惟受到產能限制，今年整年看起較不會有明顯旺季的季節性變化。
瑞昱認為，終端需求依舊強勁，但半導體產能不足，會進行產品組合調整，轉向高端或高毛利的產品組合，對營運成果是加分的。
瑞昱第2季包括乙太網路、交換器、WiFi、藍芽等產品線的需求都很強勁。
瑞昱第1季營收 233.41 億元，季增 5.7%，年成長46.5%，毛利率 44.78%，季增 1.77 個百分點，年增 2.56 個百分點，稅後純益 30.55 億元，季成長率為16.4%，更比去年同期大增 87.3%，每股稅後純益 5.98 元。
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