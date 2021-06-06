群聯：總部無移工 子公司外籍移工快篩均陰性

經濟日報 / 記者尹慧中／台北即時報導

針對外傳群聯電子（8299）有使用外籍移工，群聯今日晚間發布八點聲明，強調總部無移工，轉投資的子公司群佳的加工廠則是依法申請移工並無接收其他公司移工的情況，且子公司移工均已完成快篩皆為陰性。

群聯發布相關說明全文如下：

1. 群聯專注於NAND控制晶片IC研發，員工超過70%為研發工程師，群聯總部大樓內並無任何外籍移工需求與外籍移工配置。

2. 為滿足全球客戶的少量多樣客製化生產需求，群聯持續佈局投資上下游加工廠商 (加工廠或因需求有雇用外籍移工)，而且所有的轉投資加工廠之廠區與群聯總部大樓均分屬不同地理位置，再加上轉投資的加工廠與群聯均有執行嚴格的防疫措施，致力杜絕任何染疫風險。

3. 本公司依法申請外籍移工，主要係與群佳 (本公司轉投資之加工廠子公司) 合作生產SSD產品。

4. 本公司所有申請的外籍移工均位於轉投資加工廠群佳的工廠內與群佳員工共同合作生產作業 (透過本公司跟群佳所承租的生產作業空間)，群聯總部大樓無需求也無配置任何外籍移工。

5. 本公司所申請的外籍移工，自始至終均人員固定且嚴謹管理，沒有所謂移轉接受其他公司外籍移工的問題。

6. 本公司所申請的外籍移工之住宿位於竹南市區獨立大樓，與其他公司之外籍移工宿舍均不同，無混住染疫問題。

7. 從上周日 (5/30) 得知疫情狀況後，便開始嚴格要求所有移工減少外出，除了上班以外，只能進行日常生活需求的採買，致力降低所有任何可能染疫的風險；此外，也備妥口罩、酒精、與伙食，讓所有移工能安心工作，將移工外出需求與群聚風險降到最低；後續也將遵照中央疫情指揮中心的指示與建議，於必要時讓移工暫緩上班與外出，居家隔離。

8. 針對本公司所申請之外籍移工，均已進行快篩完成，結果均為陰性。

移工 群聯

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