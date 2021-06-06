加強防疫 群聯聲明：在家上班員工比率85%以上

近日疫情升溫，群聯電子（8299）今日發布聲明，已經加強執行相關的防疫措施，其中在家上班員工比率已達85%以上。

群聯提到，包含AB班分流上班、隨時戴口罩、每日量體溫、發放餐盒回座位用餐、公司內外均採視訊會議、暫緩客戶實體拜訪、暫緩任何室內群聚場合、以及加強環境消毒等。

除了AB班分流上班以外，群聯指出，針對非使用研發設備或是特殊作業的職務內容，公司也讓員工彈性提出WFH (Work From Home) 申請，並放寬授權讓部門主管自行調配WFH的人員，降低室內群聚的機會，致力降低任何染疫的風險；目前WFH的比例已達85%以上，其餘必須使用研發設備儀器或是特殊作業內容而必須進公司的員工也採AB班分流進公司，降低染疫風險。

群聯提到，目前群聯所有合作的加工廠商送貨至群聯時，均需先將貨物放置於群聯設置的戶外消毒靜置區 (貨物先進行消毒，並靜置1小時以上)，群聯員工透過防護衣配置 (群聯員工與加工廠送貨司機不直接接觸) 等方式，致力杜絕所有任何染疫的風險。

群聯強調，將持續遵守中央疫情指揮中心的指示與建議，盼攜手共同平安度過此次的疫情。