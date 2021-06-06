群聯電子：總部七成員工為研發人員無外籍移工

經濟日報 / 記者張瑞益／台北即時報導

竹南封測廠傳出外籍移工群聚染疫之後，各大科技廠繃緊神經，其中，同樣營運總部設在竹南的群聯電子（8299）昨（6）日表示，該公司專注於NAND控制晶片IC研發，員工超過70%為研發工程師，群聯總部大樓內並無任何外籍移工需求與外籍移工配置。

群聯電子表示，為滿足全球客戶的少量多樣客製化生產需求，該公司持續佈局投資上下游加工廠商，而加工廠確有雇用外籍移工，但群聯強調，該公司所有的轉投資加工廠的廠區與群聯總部大樓均分屬不同地理位置，再加上轉投資的加工廠與群聯均有執行嚴格的防疫措施，致力杜絕任何染疫風險。

群聯進一步表示，該公司依法申請外籍移工，主要是與轉投資的子公司群佳電子合作生產SSD產品。而群聯電子所有申請的外籍移工均位於轉投資加工廠群佳的工廠內與群佳員工共同合作生產作業，群聯總部大樓無需求也無配置任何外籍移工。

另外，群聯也指出，針對該公司所申請的外籍移工，目前均已完成快篩，結果均為陰性。而該公司所申請的外籍移工，住宿位於竹南市區獨立大樓，與其他公司的外籍移工宿舍均不同，無混住染疫問題。

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