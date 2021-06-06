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反映銅價走升 散熱模組廠喊漲

經濟日報 / 記者陳昱翔／台北即時報導
情境示意圖。圖／Ingimage
情境示意圖。圖／Ingimage

因應國際銅價居高不下，國內散熱模組廠將於第3季起，新開案的產品全面調漲5至15%，藉此反映成本上漲壓力；法人認為，散熱模組漲價有助於改善業者獲利與毛利率表現，包括雙鴻（3324）、超眾（6230）、奇鋐（3017）、泰碩（3338）均將受惠。

由於散熱模組大多是由銅、鋁所製成，因此當原物料上漲時，成本壓力就會加劇。據悉，以散熱模組的成本來說，扣除人力、製程等費用成本，銅、鋁的原物料成本佔散熱模組本身約30至50%，如果客戶使用最高階的熱板（VC），那銅所佔的成本比重就會超過五成以上，顯示原物料上漲對散熱模組廠而言確實是一大負擔。

根據國際銅價報價走勢，今年以來銅價漲幅已超過三成，若以近一年來看，漲幅更高達八成，日前報價甚至一度衝上每1噸破1萬美元，而近期銅價報價雖已下修至1噸約9,963美元，但報價依舊處在高檔位階，讓散熱業者有苦難言。

業界人士指出，目前國內散熱模組廠為因應原物料上漲，大多已向客戶協商新價格，新開案的模組價格漲幅大多落在5至15%，依照不同開案產品有不同的漲幅，第3季就會開始反映。

據悉，國際銅價早已漲價許久，但先前散熱模組廠都在咬牙苦撐，主要有三大原因，首先是合約價限制，因此無法說漲價漲，其次則是仍有庫存的銅可使用，最後則是為了維持產能利用率，所以不敢貿然漲價。

然而，國際銅價因供需失衡，自去年起漲以來，至今仍維持高檔不墜，加上庫存用的銅已逐漸不夠用，因此若國內散熱模組廠未來若無法適時反映價格，很可能會持續侵蝕自身毛利率，漲價顯然勢在必行。

模組廠 漲價 原物料

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