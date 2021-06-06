台積竹科員工染疫 其同住家人在京元電上班引關注

經濟日報 / 本報即時報導

京元電（2449）員工染疫風暴延燒至晶圓代工龍頭台積電（2330），傳出台積電竹科廠新增一名員工確診，且該名新增染疫員工與京元電員工為同住家人。對此，台積電告知媒體，該染疫員工過去幾天並未進公司，感染源也確定，其餘細節不便說明，該事件不會影響公司營運。

在此之前，台積電5月22日也有一名員工染疫，當時台積電確認其曾近距離接觸者約10餘人，亦於當日離場並進行為期14日居家隔離。

最新消息則傳出，台積電新增一名員工染疫，由於該染疫員工同住家人在京元電工作，引起關注。

台積電先前因應本土疫情升溫，同步提高公司防疫層次。包含啟動分組營運模式，全公司除必要廠商外全面停止外部人員入廠，同仁及持有長期工作證廠商人員應避免竹、中、南跨區移動，並依分組分流及動線規劃行進。

另外，台積電維持群聚性活動管制包含避免面對面會議，如無法排除時僅由必要人員出席參與，並縮減與會人數至會議室座位數的50%且保持1公尺社交距離。同時，取消跨區的差旅區間車及竹科環廠區間車，上下班交通車及中科及南科環廠區間車座位亦採分組分流模式；教育訓練課程優先採取網路教學。

台積電先前多次強調，公司以防疫安全及保護員工健康為首要考量，持續執行分組分流及居家辦公，除強化現有防疫措施，公司亦持續密切注意疫情發展並滾動式更新相關應變措施。

同時，為保護個資並遵循法規，台積電未來將不就確診個案細節進行說明，一切相關資訊以政府公開說明為主。

台積電 京元電

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