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新iPhone供應鏈 動能加溫

經濟日報 / 記者蕭君暉╱台北報導

全球智慧手機第2季傳出因為市場銷售不佳，導致非蘋手機品牌下修今年出貨目標，不過蘋果將在9月發表新款iPhone，加上5G手機滲透率持續提升，身為蘋果主力供應商的大立光將受惠最大，第3季業績將跟著蘋果拉貨反彈。

市調機構Strategy Analytics預估，2021年全球智慧手機批發營收有望較去年增長13%，創下六年來最大漲幅。儘管新冠肺炎疫情造成全球經濟不確定性並衝擊消費者信心，但在蘋果iPhone 12超級周期，以及全球朝向5G邁進背景下，手機市場有望在2021年反彈。

Strategy Analytics副總監Boris Metodiev表示，受新冠肺炎疫情衝擊，2020年全球智慧手機批發營收年減5%，但2021年有望強勁反彈。主因全球疫情後經濟復甦、換機潮、零組件價格上漲及向5G的邁進，都將為2021年的營收成長做出貢獻。

Strategy Analytics高級總監Linda Sui預估2021年全球智慧手機銷量將年增7%，達到14億支，全球智慧手機批發平均售價（ASP）將成長6%，達到294美元，智慧手機批發營收有望超過4,000 億美元。

Strategy Analytics高級副總裁David Kerr表示，預估2021年中國大陸、美國、印度和日本四大市場，在全球智慧機批發營收占比將達到54%。目前印度和巴西仍面臨新冠肺炎疫情惡化的情況，手機出貨量存在下行風險，但總體來說仍樂觀看待換機銷售量和新客戶需求。

智慧手機 營收 疫情

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