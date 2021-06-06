鴻海動起來 預備新iPhone量產人力

鴻海旗下鄭州富士康iDPBG事業群將內部推薦合夥人獎金提升到人民幣5,000元，為今年iPhone 13（暫定）量產作準備，由於在蘋果要求下，今年iPhone 13生產將較去年iPhone 12提前一個月，蘋果供應鏈廠商已全面動員起來。

富士康鄭州iDPBG事業群內部招募活動持續進行，內部推薦包括合夥人、正式工與離職返聘者，之前內部推薦獎金為人民幣4,000元，6月起調高為人民幣5,000元，隨著鴻海鄭州廠加碼內部推薦獎金，可看出鴻海已經為新款iPhone 13生產預作人力需求準備。

據悉，去年受疫情影響使得iPhone 12延後生產，供應鏈業績跟著延後表態，今年新款iPhone供應鏈廠商如期生產下，預期iPhone 13會在9、10月間發表。

以鴻海來說，第1季營收創下歷年同期新高，據了解，除了大尺寸高階iPhone 12第1季持續熱賣，去年iPhone 12受疫情影響發布時程較晚，遞延效應下，使得今年第1季鴻海來自iPhone需求持續暢旺，也是業績表現亮眼因素之一。

2020年iPhone 12銷售優於預期，但受肺炎衝擊，許多供應鏈停工，零組件產量大減，使得蘋果無法備貨提高庫存來應付強烈需求。因此，蘋果今年備貨狀況較去年提前一個月，以避免去年供貨不及狀況重演。

除了鴻海鄭州廠加碼內部推薦獎金開始搶人外，iPhone兩大螢幕供應商三星顯示器與樂金顯示器（LGD）也已在5月投產。