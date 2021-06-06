科技鏈染疫 風暴擴大

科技廠染疫，已快速由京元電、超豐等半導體封測廠，蔓延到網通廠的智邦科技，甚至與京元電往來的IC設計公司員工也被要求快篩，不僅將衝擊苗栗竹南科學園區，恐將進一步影響位於竹科的廠商，對產業衝擊也將由半導體、網通，進一步擴大到整個台灣科技產業鏈。

苗栗縣政府昨（5）日公告新增64例確診，其中京元電53例、超豐11例；京元電累計130例確診。苗栗縣政府同時證實，第三家科技廠智邦科技有一名員工確診，智邦已啟動企業快篩。同時，京元電與超豐持續對員工快篩。

苗栗縣衛生局表示，對於此次移工群聚事件，在6月1日發現京元電第一名個案陽性時，即針對有移工的公司預警，協助規劃各公司篩檢，預計篩檢1.02萬人，相關篩檢進行中，預計6月7日全部篩檢完畢。

至於智邦有一例確診，目前已經隔離，智邦目前排定6月4、7與9日辦理企業快篩，已經媒合新竹一家醫院協助，預計三天篩檢1,500人。

智邦總部在新竹科學園區，另外在竹南廣源科技園區設有竹南廠。智邦主要生產交換器，路由器等網通產品，其中交換器營收占比超過七成，且智邦是全球白牌（ODM Direct）交換器市占率第一名，臉書等雲端服務供應商（CSP）的資料中心，很多是採用智邦的交換器。

由於封測廠和IC設計客戶之間往來相當密切，這次京元電工廠染疫，市場傳出，京元電與客戶端往來密切，已有IC設計客戶員工被要求快篩，疫情可能持續擴大到其他半導體供應鏈廠商。