影／群創將發竹南廠移工「協同防疫居家獎金」鼓勵居家防疫

群創光電（3481）今（5）日宣布，將發給竹南廠移工每月7,000元至8,000元的「協同防疫居家獎金」奏效，鼓勵今天通過快篩的外籍同仁，未來休假日均能居家配合防疫。

群創晚間表示，今天進行竹南廠區外籍移工快篩2019新型冠狀病毒疾病 （COVID-19）全部安全通過，產線運作正常。

群創今天拔得頭香，約500名移工全數通過「竹科專案篩檢站」的快篩檢驗，均呈陰性。群創特別感謝新竹市長林智堅及新竹科學園區管理局局長王永壯，全力提供具體的協助與支援，以完成今日的篩檢等防疫工作，與群創共同面對疫情衝擊的挑戰。

新竹市府啟動竹科移工擴大篩檢計畫，18小時完成全國最大「竹科專案篩檢站」，一天採檢量能達800至1,000人。新竹市長林智堅說，經蔡英文總統指示，組成「竹竹苗防疫作戰聯盟」，竹科專案篩檢站今結果出爐，774名移工篩檢，一名快篩陽性、後PCR篩檢陰性，篩檢全為陰性。另，774名移工近8成來自苗栗縣，另2成來自竹縣與竹市，順利完成作戰聯盟第一項防疫工作。

林智堅指出，竹科專案篩檢站今上午8時啟用，截至下午5時止共篩檢774位移工，1人快篩陽性送往加強型防疫旅館隔離，稍早PCR結果出爐為陰性。

群創表示，目前疫情仍嚴峻，群創執行嚴格防疫管理不鬆懈，特別提供竹南外籍移工每個月7,000-8,000元的「協同防疫居家獎金」，以感謝同仁在休假日配合防疫措施在宿舍休息不外出，以保障自身健康，安心工作。

群創持續積極配合政府防疫政策，以滾動式調整最新防疫措施，全廠區持續執行嚴格防疫管理，並將再加強宣導防疫規範，確保同仁的健康與安全。