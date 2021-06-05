燦坤推出好日節 熱銷筆電及電腦周邊商品全面8折起

3C通路龍頭燦坤（2430）表示，今年相較去年，消費者在商品選擇上，更在乎實用性，尤其是防疫商品幾乎都是升級版，衣物殺菌滾筒洗衣機和電子衣櫥；外出的口罩式空氣清淨機；宅在家的電腦螢幕也升級到22吋以上，更多人選擇多重視窗並帶有MS-OFFICE作業系統的電視當作在家工作的螢幕，商品皆有兩位數成長。

5月因全台進入三級防疫，停課不停學的學生需要遠距上課、居家辦公的民眾需要購入辦公設備或提升設備效能，因而讓筆記型電腦爆發購買潮；另一銷售大幅提升的商品為CCD攝影鏡頭，以及耳機麥克風、遊戲機等有倍數增長；隨著電腦主機商品熱銷帶動周邊商品銷售激增，如印表機、網通、卡碟也都有雙位數成長。

即日起至6月23日，燦坤推出「好日節」，熱銷筆電及電腦周邊商品全面8折起；居家辦公、遠距上課，首選ASUS 新11代混碟電競筆電，特惠價28,900元，現省4,000元；ASUS超值美型顯示器，8折優惠價2,388元；羅技G533無線7.1聲道遊戲耳機麥克風，特價2,490元下殺72折；居家辦公熱銷商品，EPSON雙網四合一連續供墨複合機，優惠價6,990元，再送A4紙。

燦坤指出，由於居家防疫力需求提升，近期讓許多消費者更加重視居室環境的營造，在選購空調時會搭配DC風扇、冰櫃、具高溫殺菌功能洗衣機、空氣清淨機、電子衣櫥、掛燙機等熱門防疫家電，針對這些品項推出「好日節」商品優惠。

燦坤認為，5月因疫情升溫，刺激民眾購買防疫商品，也帶動業績銷量成長；6月仍需持續觀望疫情變化，但因進入端午節令及悶熱梅雨氣候，仍看好自煮商機、廚電商品，以及民眾添購除濕機商品需求。此外，由於民眾對於居家防疫的意識抬頭，重視個人免疫、身心健康的照護，因此對於民眾購買防疫家電商品的需求不看淡，也備妥庫存以因應民眾購買需求。