京元電：6月下半月追產能 全年營運不受影響

京元電 （2449） 代理發言人張垂欽今(5)日表示，苗栗竹南廠目前有130人確診，短期導致缺工，部分交期較慢，將透過各廠區人力調度作為因應；預期在6月的下半個月會追產能，在全球半導體產業需求緊俏，有利下半年出貨，全年營運應不受影響。

晶圓測試大廠京元電與超豐爆發移工群聚感染，外界擔心影響半導體供應鏈。張垂欽昨晚受訪時指出，半導體供應鏈受群聚感染影響的程度沒想像那麼嚴重，京元電員工總數約7000人，這次匡列200至300人，占總人力約3%，頂多是交期慢一點，但也不是所有交期都慢，除非整個廠都關掉，那才是問題。

張垂欽強調，公司在苗栗還有多個廠區，亦在竹科設有生產據點，均是正常營運，將調派人力支援較為緊急出貨的訂單；外傳IC設計客戶可能考慮轉廠，他則認為，如果同業沒有客戶需要的設備或零配件，不見得能轉得成；況且，供應鏈需要經過客戶認證，不是馬上就可以轉單。

市場傳出京元電部分客戶與供應商搶在昨晚消毒前進入工廠搬貨，張垂欽回應，這是誤傳，沒有這一回事，出貨都有既定流程，不可能有客戶到工廠自行搬貨。

京元電在全球封測市占率約3.7%，為第8大封測廠。

據京元電估計，6月產量將因停工計畫而減少4%至6%，6月營收也將同步減少約4%至6%。不過，京元電強調，待清消作業完成後，將透過產能調配，下半個月會開始追產能，對全年財務及業務無重大影響。