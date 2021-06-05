群創竹南廠移工5日快篩全數陰性 產線運作正常
群創光電（3481）今（5）日晚間表示，今天進行竹南廠區外籍同仁快篩2019新型冠狀病毒疾病 (COVID-19)全部安全通過，產線運作正常。
群創特別感謝新竹市長林智堅及新竹科學園區管理局局長王永壯，全力提供具體的協助與支援，以完成今日的篩檢等防疫工作，與群創共同面對疫情衝擊的挑戰。
群創表示，目前疫情仍嚴峻，群創執行嚴格防疫管理不鬆懈，特別提供竹南外籍同仁每個月7,000-8,000元的「協同防疫居家獎金」，以感謝同仁在休假日配合防疫措施在宿舍休息不外出，以保障自身健康，安心工作。
群創持續積極配合政府防疫政策，以滾動式調整最新防疫措施，全廠區持續執行嚴格防疫管理，並將再加強宣導防疫規範，確保同仁的健康與安全。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言