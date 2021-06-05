群創竹南廠移工5日快篩全數陰性 產線運作正常

群創光電（3481）今（5）日晚間表示，今天進行竹南廠區外籍同仁快篩2019新型冠狀病毒疾病 (COVID-19)全部安全通過，產線運作正常。

群創特別感謝新竹市長林智堅及新竹科學園區管理局局長王永壯，全力提供具體的協助與支援，以完成今日的篩檢等防疫工作，與群創共同面對疫情衝擊的挑戰。

群創表示，目前疫情仍嚴峻，群創執行嚴格防疫管理不鬆懈，特別提供竹南外籍同仁每個月7,000-8,000元的「協同防疫居家獎金」，以感謝同仁在休假日配合防疫措施在宿舍休息不外出，以保障自身健康，安心工作。

群創持續積極配合政府防疫政策，以滾動式調整最新防疫措施，全廠區持續執行嚴格防疫管理，並將再加強宣導防疫規範，確保同仁的健康與安全。