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雨下到北部了！梅雨鋒面炸全台 20縣市豪雨、大雨特報

竹科全國首座科學園區篩檢站 每天可篩檢800至1000人

經濟日報 / 記者張義宮／即時報導
為防堵新冠肺炎疫情傳播鍊，竹科專案篩檢站今天啟用，醫事人員引導移工依序報到篩檢。記者潘俊宏／攝影
為防堵新冠肺炎疫情傳播鍊，竹科專案篩檢站今天啟用，醫事人員引導移工依序報到篩檢。記者潘俊宏／攝影

科學園區廠商針對廠內移工快篩需求量暴增，新竹市長林智堅調度各方資源，經與竹科管理局長王永壯研商後，於新竹科學園區拖吊場旁停車場建置完成篩檢站，每天可篩檢約800至1000人，儘速協助有需求的廠商完成移工篩檢，阻斷可能傳播鏈。

竹科管理局統計，竹科移工約有1萬餘人，初步調查有意願參與本次專案篩檢的移工約4000人，園區廠商可透過竹科管理局申請安排自費快篩，篩檢站採分時段、分流方式進行篩檢，避免群聚風險。若快篩為陽性，將立即進行核酸檢測（PCR）採檢，並搭乘防疫計程車至集中檢疫所隔離等待PCR報告，第一天目前已預約800餘人。

竹科社區篩檢站坐落於園區內篤行路1號，採預約、分流制，分散人群避免群聚。今早開始運作，已有園區廠商員工到場篩檢，動線先在報到區核對民眾雙證件確認身份，接著發給民眾採檢棒與採檢刷，依序安排篩檢。

社區篩檢站設有快篩「組合屋」，內有全天候空調減少悶熱，PCR篩檢則引進工研院研發的「正壓採檢亭」，有獨立空調提供舒適採檢環境，醫師「零接觸」高風險者；篩檢採一條龍服務，若民眾快篩陽性，會立刻進行PCR採檢、血氧量測，由於PCR採檢結果沒那麼快出爐，將安排救護車前往加強版防疫旅館等候結果，降低社區風險。

林智堅指出，守住竹科就是守護全台半導體產業，新竹市政府在1周內完成竹科篩檢站，也就近為竹科從業人員提供服務。

王永壯說，謝謝新竹市政府的全力支援，短短1周內就完成全國首座科學園區篩檢站，讓園區從業人員、同住眷屬都受惠，盡最大努力守住竹科、守住台灣經濟。

竹科 移工 林智堅 篩檢站

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