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三創電視牆顯示同島一心 凸顯鴻海買疫苗抗疫決心
鴻海（2317）集團旗下的台北SYNTREND三創生活園區今（5）日在電視牆顯示出「同島一心」，彰顯鴻海集團與永齡基金會共同防疫的決心。
鴻海與永齡基金會是在6月1日正式向衛福部食藥署遞件，專案申請疫苗進口，由原先規劃72小時內遞件，火速提升到40小時，同時，規劃購買500萬劑BNT疫苗，由鴻海與永齡共同出資採購，期盼能善盡企業社會責任。
但中央流行疫情中心指揮官陳時中表示，資料算是很齊全，就是沒有看到原廠授權書，對此，永齡基金會執行長劉宥彤則說，等釐清資訊再向外界回應。
總統蔡英文在6月4日的談話中也指出，感謝鴻海創辦人郭台銘的協助，我也要拜託大家，疫苗取得不簡單，對於用心付出的人，不需要酸言酸語，團結，力量才會大。
鴻海科技集團也重申，全台新冠疫情持續嚴峻，鴻海作為企業公民的一員，希望能為台灣社會貢獻力量。因此，按照中央流行疫情指揮中心所發布的「地方政府或企業申請Covid-19疫苗專案輸入流程」，鴻海與永齡基金會合作，計畫共同出資採購BNT疫苗，期盼能盡一份對社會的責任與心意。
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