京元電IC設計客戶傳出消毒前進工廠搬貨！ 也被通知快篩

半導體測試廠京元電（2449）的工廠移工爆發新冠肺炎群聚疫情，並宣布自昨（4）日起停工到周日晚間進行大消毒，不過，市場傳出，有一些京元電客戶和供應商昨天都搶在消毒前進入工廠搬貨，引發疑慮，今（5）日並傳出已通知客戶端加入快篩行列。

由於封測廠和IC設計客戶之間的往來和互動相當密切，這一波半導體缺貨以來，不少IC設計廠還會派員駐廠盯機台，避免被挪用，這次聽到京元電工廠染疫，往來密切的IC設計客戶也是人心惶惶。

市場傳出，搶在昨日晚間進行大消毒前，有一些京元電的客戶和供應商趕著進入工廠搬走貨物，引發疑慮。另因與客戶端互動密切，今天有些與京元電往來密切的IC設計客戶員工也開始前往進行快篩，藉此擴大掌控實際的疫情擴散情況。

在京元電傳出員工群聚染疫以來，IC設計客戶持續高度專注其工廠狀況，昨日宣布停工後，客戶端鬆口坦言會影響出貨，但目前只有聯發科昨天率先發出聲明指出，停工事件將對該公司6月營收有部分短暫影響，但不影響第2季財測。

從京元電的年報資訊來看，客戶個個大有來頭，邏輯晶片客戶包括聯發科、華為旗下海思、英特爾，記憶體客戶有華邦電、旺宏、晶豪科，驅動晶片客戶有聯詠；國外客戶涵蓋輝達、奇景光電、意法半導體、ADI、OmniVison等。

IC設計公司指出，目前看來，若京元電只停工兩天，對6月營收將有影響，但因為有生產線的外籍移工確診，更多員工遭到匡列無法出勤，詳細的影響情況還要進一步精算。

IC設計公司認為，一般而言，大型的IC設計公司會有較多的測試合作廠商，如果是相同的產品，可以改至其他合作廠進行測試。

但若是小型IC設計公司，通常會集中在一家測試廠下單，如果此時需要轉廠，也需要京元電機台上的轉機卡，可是現在根本無法入廠拔卡，還需要時間因應。