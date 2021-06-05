京元電停工 全球半導體鏈恐大亂

半導體晶片測試大廠京元電竹南廠移工發生群聚染疫，昨（4）日上午還堅持營運，但確診人數不斷增加，京元電昨日下午公告，晚班起七個廠區產線全面停工48小時、進行清潔消毒。京元電的業務是半導體業的最後一哩路，客戶幾乎是全球重量級晶片大廠，全面停工將造成出貨恐延遲，預料全球半導體產業將大亂，晶片缺貨將更雪上加霜。

晶圓測試廠京元電的竹南廠發生移工群聚感染，同樣位於苗栗竹南的封測廠超豐電子也傳出有確診案例，中央疫情指揮中心昨日晚間證實，超豐昨日新增七名員工確診，截至3日已累積九人確診。但超豐至今仍未公布是否會停工、消毒等事宜。

根據法人調查，京元電的國內客戶有邏輯IC的聯發科；記憶體IC的華邦電、旺宏、晶豪科；驅動IC的聯詠、奇景光電 ；國外客戶則有英特爾、輝達（NVIDIA）、意法半導體（STM）、恩智浦（NXP）、豪威（OmniVison）、安森美。在微機電元件測試客戶，則有博世（Bosch）。

京元電大客戶之一的聯發科率先表示，停工事件對6月營收有部分短暫影響，不影響第2季和全年財測，仍將維持與京元電合作。IC設計業者坦言，要等周一才會知道能否復工，客戶不想賭兩天後的復工狀況，開始在更緊繃的封測產能上追加訂單。

業界傳出，已有IC設計業者已傳出客戶擔心兩天後無法復工，出貨進度受影響，緊急向日月光、矽格等廠商搶加訂單產能。

IC設計業者指出，大型IC設計公司有較多的測試合作廠商，同產品就改到其他合作廠測試，但小型IC設計公司通常集中一家測試廠下單，要轉單需要機台上的轉機卡，現在無法入廠拔卡，小廠心驚，大廠則擔心搶不到封測產能，最近又是晶片缺貨、產能大缺狀況，業界表示，京元電停工最大影響就是後段最終測試與包裝，包裝人力影響二到三天，交貨就會連帶延後。

京元電累計3日就有45人確診，苗栗縣昨（4）日新增51例確診個案，其中京元電就有32例，累計確診員工數達77人。