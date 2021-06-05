台積、聯發科 未聘用移工

封測廠京元電竹南廠發生移工群聚感染確診的事件，驚動台灣西部「半導體廊道」，科技業全面繃緊神經。「護國神山群」的晶圓代工龍頭台積電、IC設計龍頭聯發科等業者因業務的高度技術性，沒有聘用外籍移工，但連日加強防疫措施。

台積電從5月19日起啟動分組營運，依規畫執行分組分流及居家辦公。台積電強調會持續密切注意疫情發展，滾動式更新防疫作為。

目前台積電全公司除必要廠商外，全面停止外部人員入廠，即使是員工或持有通行證的外包廠商，也避免竹、中、南跨區移動。各種教育訓練與會議優先採用線上會議，非不得已僅由必要人員出席參與，與會人數上限是會議室座位數的50%，保持1公尺社交距離。

台積電已經取消跨區差旅區間車及竹科環廠區間車，上下班交通車及中科、南科的環廠區間車座位，也分組分流。

目前台積電南科廠房還在興建中，對包商所負責的工地防疫措施也升級。台積電表示，依防疫規定，要求工區承攬商加強工地防疫措施，保護施工人員健康，主要相關措施包括加強工地人員分組分流管控措施，人員入廠需更新健康聲明書、增加警衛監控防疫哨體溫量測，並避免訪客進入工地，同時設立關懷小組等。

另外，工地也增加環境清潔消毒頻率，在多點設置自動酒精消毒機。若有高風險或確診者足跡，相關廠商會自主停工，加強環境消毒且確認無虞後復工，並第一時間清查接觸史，要求近距離接觸者離場隔離，隔離期滿也將於確認人員檢測報告呈陰性後，才可入場工作。