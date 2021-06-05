經長出手 京元電政策轉彎

京元電竹南廠發生移工群聚染疫，爆發創業逾30年來的最大危機，董事長李金恭直到昨（4）日上午都還堅持不考慮停工。經濟部長王美花昨日上午親自打電話李金恭，要求全力配合中央流行疫情指揮中心與地方防疫主管機關的指引與協助，加上指揮中心直接到苗栗設立前進指揮所，京元電才在三小時後宣布竹南、銅鑼等七個廠區將停工48小時進行消毒。

據消息人士透露，6月1日出現員工確診訊息，公司在第一時間，由高層約十餘人成立疫情危機小組，進行分階段對內、對外與跨國的危機處理。了解公司內部和員工狀況， 對外則是聯絡地方政府和尋求醫療資源。

但京元電員工染疫消息已經傳遍科技圈，日前「群聚篩檢」畫面更讓業界心驚。員工到處爆料陳情，指京元電董事長李金恭持續要求員工上班，堅持不停工，連周邊鄰里都人心惶惶。逼得經濟部和中央指揮中心出手喊停，除了經濟部長打電話外，中央流行疫情指揮中心昨天上午也跟縣府視訊通話，指定醫療應變組副組長王必勝，前進苗栗設立「前進指揮所」。

王必勝於苗栗設置的前進指揮所，幾乎就是為了協助京元電降低群聚感染，降低傳染擴散風險。經濟部指出，現階段應以防疫優先，確認與控制感染源，才有利於後續恢復正常營運，避免整體產業鏈受到衝擊。

京元電表示，一方面要評估內在潛藏風險，另一方面要降低對客戶衝擊，所以才會希望三天內完成四個廠區約7,300名員工的快篩，這幾天也忙著告知國、內外客戶，公司發生員工確診事件， 讓客戶一同去評估此事件可能會帶來風險，希望在員工和客戶之間取得平衡點，同時承擔社會責任。