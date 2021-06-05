鴻海劉揚偉薪酬 躍億元大戶

鴻海昨（4）日上傳2020年度年報，在董事及經理人酬金方面，鴻海董事長兼總經理劉揚偉薪資首度進入「億元俱樂部」、突破1億元；鴻騰主席盧松青則連續兩年個人酬金突破億元。

與2019年相比，劉揚偉個人薪酬，從原本的3,000到5,000萬元級距，到2020年一舉跳增到億元以上。劉揚偉身兼董事長及總經理，加上2020年他首度掌舵鴻海完整一年，酬金大幅增加；鴻海創辦人郭台銘酬金仍在100萬元以下。

若加上鴻海以及所有轉投資事業酬金來看，盧松青與劉揚偉並列1億元以上級距；鴻海副董事長李傑則在1,500至3,000萬元、夏普會長戴正吳為1,000至1,500萬元。

鴻海去年啟動接班計畫，鴻海集團旗下事業群總經理包括游象富、呂芳銘、簡宜彬、陳緯等卸任經理人職務，由王城陽、姜志雄、林忠正、褚承慶等接任，因此2020年經理人酬金名單出現極大的變化。

除了劉揚偉外，王城陽是另一個酬金來到億元以上的事業群總經理，外界推估，與他接掌鴻海最大的智慧型手機組裝業務有關。姜志雄、林忠正、褚承慶等，以及財務長黃德才的酬金則在5,000萬到1億元之間。