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台積電工地防疫大升級 保護施工人員健康

經濟日報 / 記者鐘惠玲/台北即時報導
台積電（2330）針對包商所負責的工地防疫措施也升級。（路透）
台積電（2330）針對包商所負責的工地防疫措施也升級。（路透）

因應疫情升溫，台積電（2330）針對包商所負責的工地防疫措施也升級。台積電依防疫規定，要求工區承攬商加強工地防疫措施，以保護施工人員健康，主要相關措施包括加強工地人員分組分流管控措施，人員入廠需更新健康聲明書、增加警衛監控防疫哨體溫量測，並避免訪客進入工地，同時設立關懷小組等。

台積電指出，工地是交付承攬的範圍，相關防疫措施由承攬商具體制定與執行，但該公司根據公司防疫做法給予相關建議，相關廠商也滾動修正相關辦法。

台積電各主要承攬商每天自主回報異常資訊給安委會，職護進行異常人員追蹤。該公司並要求盡量採取遠端連線方式進行會議，減少廠商開會次數，若有現場會議，座位採梅花座、保持社交距離，會議及用餐盡量採分組分流方式進行，並有現場督導確認徹底執行。

另外，工地也增加環境清潔消毒頻率，在多點設置自動酒精消毒機。若有高風險或確診者足跡，相關廠商會自主停工，加強環境消毒且確認無虞後復工，並第一時間清查接觸史，要求近距離接觸者離場隔離，隔離期滿後也將於確認人員檢測報告呈陰性後，才可入場工作。

台積電 疫情

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