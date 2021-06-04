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苗栗第二間電子廠群聚染疫！超豐電子9人確診

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超豐傳8人確診 公司：以指揮中心公布為主

經濟日報 / 記者李孟珊／即時報導

晶圓測試廠京元電發生移工群聚感染，同樣位於苗栗竹南的封測廠超豐電子（2441）也傳出有確診案例，人數達8人，不過公司回應，一切以疫情指揮中心所說為主。

超豐將在明日起，為全公司員工進行快篩，預計到8日花4天完成，4千名員工都會完成快篩；超豐表示，公司將在5日啟動3個廠區全體員工快篩作業，快篩站將設在竹南廠戶外，包括1,000名外籍移工在內的4,000名員工，規劃在8日完成所有快篩作業。

超豐指出，公司在竹南廠區有四棟各自獨立的大樓，在今年初時，公司就已進行分廠、分流上班，但先前為因應人力的調整，仍有少數各廠區間的人力互相支援情況，不過，5月初時，公司也已禁止各廠區的人力相互支援及交流。

該公司強調，全廠區包括生產線員工全天配戴醫療用口罩；此外在各廠區和總部每1小時至2小時定時清消，目前各廠區的生產線仍維持正常生產作業。

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