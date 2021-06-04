顯示器廠叫苦 越、馬疫情升溫恐衝擊IC封測廠供貨

宏碁（2353）數位顯示事業群總經理簡慧祥接受媒體線上採訪時表示，顯示器相關零組件供給吃緊，從去年開始包含玻璃基板、驅動IC、顯示器應用的IC都陸續出現供給吃緊，加上近期越南、馬來西亞等東南亞疫情升溫，預期將衝擊IC封裝測試廠商，「供應鏈破碎的問題，到目前是越來越難預估」，並認為今年缺料的問題比去年還要更緊張。

簡慧祥表示，受惠於電競需求持續增加，加上遠距應用發酵，今年首季顯示器出貨年增兩位數，展望今年，儘管現在缺料問題嚴重，不過仍力拼全年出貨維持兩位數成長。

宏碁在料源上一直都有介入關鍵零件、策略性元件採購，「但現在供應鏈呈現不平衡的缺料，都不是先前介入的項目」，所以要重新作策略性的合作和規畫。

至於是否考量漲價，簡慧祥表示，會觀察供應鏈的狀況、也就是因應零組件漲價問題，來調整顯示器產品的售價，他強調，這部分會陸續調漲價格、不是一次調足。

據悉，目前海外市場全球已經都在調價，「是合理的漲幅、不會影響需求端，是消費者可以接受的漲價範圍內」簡慧祥說明。