十銓科技前5月營收31.5億元 創11年新高

經濟日報 / 記者張瑞益／台北即時報導

十銓科技（4967）公布5月營收在產能滿載及漲價效應下，該公司5月營收持續較上月小幅成長，累計今年前五個月營收更創下近11年新高，該公司表示，5月旗下T-FORCE品牌成功打造出DDR5超頻記憶體並已和主要板廠合作，將有助後續出貨及業績表現。

十銓公布5月營收6.25億元，月增2.17%，年增10.66%，累計今年前5個月合併營收31.50億元，年增18.72%。受惠於疫情帶動PC、NB需求以及資料中心、伺服器續發酵，T-FORCE產品線5月銷量較上月倍增，十銓持續衝刺電競及工控高毛利率業務，積極爭取SI、客製化及新舊客戶訂單。

十銓表示，隨原廠美光、SK、三星均樂觀看待DRAM行情，終端代理及通路商積極備貨，使合約價及SSD價格也跟著攀升，再加上，近期奇亞幣礦工帶動大容量HDD及SSD急單湧入，該公司也已批量出貨且量價皆呈正成長，其中，5月SSD銷量較上月成長7%。

另外，十銓也進一步指出，為因應未來5G、AI、電動車高速儲存需求，十銓早已啟動階段布局，持續調整產品比重優化獲利，依不同領域需求研發新產品，往更高階市場搶進。5月旗下T-FORCE品牌成功打造出DDR5超頻記憶體，並與ASUS、ASrock、MSI、GIGABYTE四大知名板廠攜手合作，且陸續完成相容性和超頻測試，確信高規高單價產品，有助未來獲利表現。

十銓 營收 超頻

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