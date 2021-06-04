十銓5月營收6.25億元、年增10.66% 創近11年來歷史新高

記憶體模組廠十銓（4967）今（4）日公布5月營收達6.25億元，月增2.17%，年增10.66%，創近11年來歷史新高；針對疫情嚴峻升至三級警戒，十銓董事長夏澹寧除了進行高規格的防疫部署，更體恤員工兩度加碼發放萬元防疫補助金，協助員工進行防疫工作，以全體員工健康安全放在第一位

十銓表示，受惠於疫情帶動PC、NB需求以及資料中心、伺服器續發酵，T-FORCE產品線5月銷量較上月倍增，十銓持續衝刺電競及工控高毛利率業務，積極爭取SI、客製化及新舊客戶訂單；累計今年前1-5月營收為31.50億元，年增18.72%。

十銓指出，隨原廠美光、SK、三星均樂觀看待DRAM行情，終端代理及通路商積極備貨，使合約價及SSD價格也跟著攀升，再加上近期奇亞幣礦工帶動大容量HDD及SSD急單湧入，十銓亦已批量出貨且量價皆呈正成長，其中，5月SSD銷量較上月成長7%。

因應未來5G、AI、電動車高速儲存需求，十銓早已啟動階段布局，持續調整產品比重優化獲利，依不同領域需求研發新產品，往更高階市場搶進；公司5月旗下T-FORCE品牌成功打造出DDR5超頻記憶體，並與ASUS、ASrock、MSI、GIGABYTE四大知名板廠攜手合作，且陸續完成相容性和超頻測試，確信高規高單價產品，有助未來獲利表現。

針對疫情升溫，董事長夏澹寧體恤員工，兩度加碼發放萬元防疫補助金，協助員工進行防疫工作，以全體員工健康安全放在第一位，同仁團結一條心，生產及營運不受影響。