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玩美移動擴大與Google合作 逾40品牌採用AR試妝服務

經濟日報 / 記者康陳剛／即時報導
玩美移動與Google共同宣布，在Google搜尋平台上推出由玩美移動提供的唇彩及眼妝AR虛擬試妝體驗。 業者／提供
玩美移動與Google共同宣布，在Google搜尋平台上推出由玩美移動提供的唇彩及眼妝AR虛擬試妝體驗。 業者／提供

軟體大廠訊連（5203）轉投資公司玩美移動與Google共同宣布，在Google搜尋平台上正式推出由玩美移動提供的唇彩及眼妝AR（擴增實境）虛擬試妝體驗，目前已有超過40個美妝品牌採用這項服務。玩美移動執行長張華禎表示，很高興與Google搜尋平台一同打造這套虛擬試妝服務，讓美妝愛好者都能透過玩美移動的AR虛擬試妝科技，在搜尋喜愛的美妝產品時，有更新鮮有趣的互動體驗。

Google日前舉行2021行銷大會（Google's Marketing Livestream 2021），專案管理部門資深總監Jenn Liu針對「商業的趨勢與展望」主題時提到，AR虛擬試妝互動體驗能確實幫助品牌提高在Google平台上的能見度，而玩美移動所提供的AR虛擬試妝科技，能協助線上消費者在 Google搜尋時，更容易看見並體驗美妝品牌的各種產品品項及色號。

玩美移動去年就與Google展開合作，打進Google旗下影音平台Youtube，讓品牌業者可以在Youtube影片中加入玩美移動提供的AR試妝服務，提升線上消費體驗。

玩美移動表示，為提供線上消費者也能像在實體店面中「實際嘗試」的購物體驗，玩美移動打造了AR虛擬試妝產品線，讓消費者輕易以裝置鏡頭試用美妝產品後再進行購買。目前Google平台提供的虛擬試妝體驗產品項目包含唇膏及眼影，未來計畫會加入粉底品項。

玩美移動強調，這套獨特的虛擬體驗能讓品牌更貼近不同族群的消費者，透過虛擬互動幫助他們找到滿足自己需求的產品。

據了解，目前以雅詩蘭黛集團旗下品牌為主，已有ESTÉE LAUDER、M.A.C、Charlotte Tilbury、Black Opal等40多個品牌在Google採用這項服務，消費者可在Google搜尋平台進行數千種眼唇美妝單品的虛擬試妝。

Google AR

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