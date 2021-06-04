京元電染疫引關注 封測業者升級防疫措施

京元電（2449）發生染疫事件，引起業界高度關注，而封測產業普遍的外籍勞工占比，約佔台灣據點整體員工的一至兩成多，業界關心，其他相關公司在疫情升溫之下，對外籍勞工的管理措施；對此，南茂（8150）、力成（6239）和矽格（6257）均回應，已提升防疫相關措施，也不排除採購快篩，確保員工安全。

南茂在台灣全部員工約5,600多人，外籍勞工占比約一成七，在疫情升溫之下，南茂表示，在宿舍部分均有做好管控，北部地區進行分層，南部宿舍則為獨棟，同時積極宣導，避免非必要的外出。

力成方面，外籍勞工占台灣整體員工比例約兩成多，目前的管理方式為，從去年3月開始，宿舍會和廠區去做對照，隔絕不同廠區在宿舍內的交流，公共區域也都全面關閉，每天都會消毒，也有專屬的隔離宿舍，均為套房式的房間，

若有外籍勞工合約到期，在台效期也期滿，公司也會追蹤到該移工抵達家鄉機場時，所採檢的結果。

至於在外籍勞工外出部分， 每人都有QR Code，可追蹤每位同仁的足跡；而每間宿舍都有自己的社群媒體，不論在社群平台或是公告欄的公文，所張貼關於疫情的訊息，皆會有菲律賓文和英文版本。

矽格表示，先前就已積極做好在外籍勞工上的管控，包含追蹤活動史和宿舍內的社交距離，以及減少不必要的群聚和關閉健身房設備等，現階段會進行更嚴格的管理，也不排除採購快篩，確保員工安全；至於原先的防疫措施，包括分班、分流、分層以及分電梯等，均會持續保持。