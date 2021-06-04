京元電停工 聯發科：影響6月營收、不影響第2季財測
半導體測試廠京元電（2449）爆發新冠肺炎群聚疫情，並宣布自今（4）日起停工到周日晚間，大客戶之一的聯發科（2454）剛剛發出聲明指出，停工事件將對該公司6月營收有部分短暫影響，但不影響第2季財測。
聯發科技說明如下:
本公司與京元電子緊密溝通合作中，期望將因應疫情停工之影響降至最低。我們預期京元電子目前的停工計畫對本公司六月份營收將有部分短暫影響，但不影響本公司第二季營收成長10~18%及毛利率的目標。此外，因終端市場需求仍然健康，本公司全年營收成長超過40%與毛利率44~46%的目標維持不變。
最後，期待在疫情之下大家互聯互助，砥礪前行，同舟共濟，互相扶持，讓台灣早日恢復正常生活。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言