京元電停工 聯發科：影響6月營收、不影響第2季財測

半導體測試廠京元電（2449）爆發新冠肺炎群聚疫情，並宣布自今（4）日起停工到周日晚間，大客戶之一的聯發科（2454）剛剛發出聲明指出，停工事件將對該公司6月營收有部分短暫影響，但不影響第2季財測。

聯發科技說明如下:

本公司與京元電子緊密溝通合作中，期望將因應疫情停工之影響降至最低。我們預期京元電子目前的停工計畫對本公司六月份營收將有部分短暫影響，但不影響本公司第二季營收成長10~18%及毛利率的目標。此外，因終端市場需求仍然健康，本公司全年營收成長超過40%與毛利率44~46%的目標維持不變。

最後，期待在疫情之下大家互聯互助，砥礪前行，同舟共濟，互相扶持，讓台灣早日恢復正常生活。