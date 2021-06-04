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2021 COMPUTEX創新設計獎 技嘉筆電再摘4獎

經濟日報 / 記者蕭君暉／即時報導
2021 COMPUTEX創新設計獎名單揭曉 技嘉筆電再摘4獎。圖／技嘉提供
2021 COMPUTEX創新設計獎名單揭曉 技嘉筆電再摘4獎。圖／技嘉提供

第 13 屆「台北國際電腦展創新設計獎」（COMPUTEX d&i awards）揭曉，個人電腦領導品牌技嘉GIGABYTE旗下包含AERO系列創作者筆電AERO 15 OLED、AERO 17 HDR，以及專業電競筆電AORUS 17X、AORUS 17G，勇奪2021 COMPUTEX d&i awards肯定，奠定其於筆電市場的領導定位。

今年共有來自7國廠商報名角逐年度大獎，由工研院產業專家、國際知名投資人與指標媒體等國際級專業評審，分別從「創新性」、「技術性」、「功能性」、「社會性」及「工藝美學」等 5 大面向，透過嚴謹的評選流程，遴選出本年最具產業創新代表性的50項產品，而技嘉筆電在上千件參賽產品中脫穎而出，再次奠定其於筆電市場的領導定位。

技嘉於本季推出的全新搭載Intel第11代處理器及RTX 30系列顯示卡的效能筆電，主打頂級規格，極致效能媲美桌上型電腦，再加上4K畫質的絕美升級，發表後廣受消費者好評，其中入選獲獎的產品將會在COMPUTEXVirtual線上展的「d&i awards專區」以及「技嘉專館」展出。

技嘉今年度主打「猛虎出閘，玩創皆贏」，強調高效能在電競和內容創作的重要性。全系列筆電搭載具備全新架構的處理器，憑藉其架構優勢，CPU效能超越上一代同級產品20%以上，甚至媲美桌上型電腦等級。而此次AORUS系列筆電最大的亮點莫過於「足瓦」的GPU(顯示晶片)。

有別於市場上其他機種只有80W的供電，AORUS筆電全系列最高提供130瓦以上的GPU供電，與80W的GPU相比，效能增加了13%，此外17吋筆電更全面升級青軸手感歐姆龍真機械軸鍵盤，提供電競發燒友效能、視覺、手感全方位的極致遊戲體驗。

AERO系列則具備業界少見的4K OLED螢幕，不僅提供超高對比和超廣色域的視覺體驗，更是「世界唯一雙校色認證」高畫質OLED面板螢幕，是業界唯一經過X-Rite Pantone逐台校色認證，為專業創作者使用帶來最豐富且真實的專業色彩表現，技嘉全系列筆電標配超大99瓦小時電池，提供長達八個小時的電池續航力。搭配其傲人效能，堪稱兼具行動力和生產力的完美結合。

AERO創作者筆電配備經校色程序的4K OLED面板，適合影音編輯、3D渲染等創意工作。圖／技嘉提供
AERO創作者筆電配備經校色程序的4K OLED面板，適合影音編輯、3D渲染等創意工作。圖／技嘉提供

電競筆電 技嘉 供電

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