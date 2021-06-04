京元電全面停工 IC設計公司坦言受影響

半導體測試廠京元電（2449）爆發新冠肺炎群聚疫情，並宣布自今（4）日起停工到周日晚間，有IC設計公司鬆口坦言，京元電全面停工會有影響，但詳細的情況要等到周一才會明朗。

從京元電的年報資訊來看，客戶個個大有來頭，邏輯晶片客戶包括聯發科（2454）、華為旗下海思、英特爾，記憶體客戶有華邦電（2344）、旺宏（2337）、晶豪科（3006），驅動晶片客戶有聯詠（3034）；國外客戶涵蓋輝 達、奇景光電、意法半導體、ADI、OmniVison等。

京元電的竹南、銅鑼等廠區已經成為苗栗地區最主要的染疫熱區，累計至目前為止，京元電已有77人確診，並仍持續對四廠總共7,300人展開快篩。

京元電的疫情主要來自外籍移工，且有部分本籍員工也傳出確診，進而造成人心惶惶。因京元電對外表示，基於客戶端訂單趕工考量、不會停工，也讓客戶端承受一些壓力。

在各界壓力下，京元電宣布今日起停工，目前看來，停工時間暫時會持續到周日（6日）晚間。

在京元電下單的IC設計業者指出，昨日有詢問工廠情況，京元電表示沒有影響，但因為外籍移工安排檢測，台籍員工也抗拒上班，剛剛已經看到宣布停工，目前還不確定衝擊程度。

有IC設計公司坦言，既然已經全面停工，多少就是會影響產出，目前還要等這兩天的情況，也暫時沒有收到京元電說明那些產品會有生產上的影響，預計下周一會比較明朗。

在是否有機會轉單部分，IC設計公司認為，一般而言，大型的IC設計公司會有較多的測試合作廠商，如果是相同的產品，可以改至其他合作廠進行測試。

但若是小型IC設計公司，通常會集中在一家測試廠下單，如果此時需要轉廠，也需要京元電機台上的轉機卡，可是現在根本無法入廠拔卡，還需要時間因應。

由於半導體產業鏈從IC設計、晶圓代工到封測，同屬一體、缺一不可，且目前封測產能普遍較滿，要立即移轉不是易事，加上另有封測廠也傳出員工確診，市場仍在觀察這一波封測廠染疫對產業鏈出貨的影響。