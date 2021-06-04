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「北台灣雨要到晚間8時才趨緩」 氣象局解惑為何大淹水

宏達電5月營收3.05億元 月減19.7%

經濟日報 / 記者何佩儒／即時報導

宏達電（2498）今（4）日宣布，5月合併營收3.05億元，月減19.7%、年減23%。累計前5月合併營收18.6億元，年減8%。

宏達電表示，5月HTC全球VR大會－VIVECON 2021中，已發表兩款台灣製造具有5K螢幕解析度及120度廣角視野的新一代旗艦級PC VR裝置及VR一體機。其中VIVE Pro 2 鎖定企業及專業使用者市場，搭載5K高解析及120 Hz更新率顯示螢幕，和貼近人眼可視範圍的120度寬廣視野，提供流暢的視覺沉浸體驗，已自5月開放預購。

至於VIVE Focus 3，提供全新高階VR新體驗及全方位VR企業應用解決方案。具有5K螢幕解析度、120度寬廣可見視野，搭載高通Snapdragon XR2平台，外觀設計則加強耐用性及輕巧性，鎂合金外殼比傳統塑料輕20％，但強度高500％。符合人體工學的前後自然配重比例設計，並結合可拆卸電池與一按即鬆脫的快速穿戴鈕，再加上散熱銅管和冷卻風扇設計，確保壓力使用下仍能保持冷卻，期提供使用者 一個符合長時間配戴下所需的最佳舒適及便利性。VIVE Focus 3 將於6月底正式於台灣開賣。

VR 螢幕

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