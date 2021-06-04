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京元電釀外籍移工染疫風暴 台積電：沒有使用外籍移工

經濟日報 / 記者謝佳雯／即時報導
半導體測試廠京元電爆發外籍移工的新冠肺炎群聚疫情，台積電表示，公司內部全部都是工程師，沒有聘請任何外籍移工。路透社
半導體測試廠京元電爆發外籍移工的新冠肺炎群聚疫情，台積電表示，公司內部全部都是工程師，沒有聘請任何外籍移工。路透社

半導體測試廠京元電爆發外籍移工的新冠肺炎群聚疫情，對晶圓代工和IC設計公司來說，雖然沒有使用外籍移工，但因為供應鏈缺一不可，也是高度關注事件的發展。

晶圓代工龍頭台積電（2330）表示，公司內部全部都是工程師，本身沒有使用任何外籍移工；同樣的，聯發科（2454）這些IC設計公司沒有工廠，自然也沒有使用外籍移工，但與封測廠之間互動密切。

京元電（2449）的竹南、銅鑼等廠區已經成為苗栗地區最主要的染疫熱區，累計至目前為止，京元電已有77人確診，並仍持續對四廠總共7,300人展開快篩。

京元電的疫情起於外籍移工，且有部分本籍員工也傳出確診，進而造成人心惶惶。

從半導體產業鏈來看，封測廠一向是外籍移工的使用主力，晶圓代工廠則是碩博士為主的工程師，而IC設計業沒有工廠，自然也不會用到外籍移工。

不過，半導體產業鏈從IC設計、晶圓代工到封測，同屬一體，缺一不可；加上外籍移工經常在各廠區間工作，甚至不同公司的外籍移工也會在宿舍同住，因此除了京元電外，其他封測廠也開始傳出有外籍移工確診，業界持續觀察京元電事件和封測業染疫對整體出貨的影響。

移工 晶圓代工廠 京元電 台積電

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