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「北台灣雨要到晚間8時才趨緩」 氣象局解惑為何大淹水

神盾5月營收2.27億元 月減逾三成

經濟日報 / 記者謝佳雯／即時報導

指紋辨識IC廠商神盾（6462）今（4）日公布5月營收為2.27億元，較上月大減三成，也比去年同期衰退五成。神盾指出，5月營業收入減少原因是因為客戶新舊機種轉換、存貨調節以及產能受限等因素所致。

神盾4月營收已經降到為3.4億元，比3月減少8.1%，也比去年同期衰退34.9%，剛剛公布的5月營收又跌破3億元大關，累計前五個月營收為16.51億元，年減38.5%。

神盾於5月舉辦的法說會上表示，印度和東南亞的新冠肺炎影響不容忽視，但目前還沒有收到客戶砍單，將持續觀察。

針對今年度展望，神盾當時坦言，今年比較辛苦一點，今年前四個月的營收已年減三、四成，未來八個月要能補掉這一塊有相對難度，一定要靠新產品貢獻，今年將是轉型的一年，內部希望有更多子彈，讓轉型更順、更廣。

針對手機市場出現雜音，並因印度疫情傳出砍單聲，神盾當時表示，市場依舊因為缺料的長短腳問題，還是處於混亂狀態；另在去年疫情爆發時，因受印度和越南關廠衝擊，對神盾營運打擊很大，目前印度、東南亞疫情嚴重，雖然還沒聽到停產這些負面消息，但一定得觀察。

神盾指出，尤其韓國大客戶在印度布局相對大，會不會有影響會仔細觀察。

神盾

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