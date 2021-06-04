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宏碁PredatorShot能量飲歐洲版來台 各大電商搶先上市

經濟日報 / 記者謝艾莉／即時報導
宏碁在台推出PredatorShot掠奪者能量飲歐洲原裝版，即日起全台各大電商搶先上市。圖／宏碁提供
宏碁在台推出PredatorShot掠奪者能量飲歐洲原裝版，即日起全台各大電商搶先上市。圖／宏碁提供

宏碁（2353）自去年成立飲料事業單位推出PredatorShot掠奪者能量飲料，以PredatorShot掠奪者能量飲狂掃歐洲市場，單季即創下銷售佳績；今（4）日更宣布加碼在台推出PredatorShot掠奪者能量飲歐洲原裝版，即日起全台各大電商搶先上市。

宏碁飲料事業資深處長邱健庭指出：宏碁一直積極落實生活風格品牌，並融入消費者的生活，PredatorShot掠奪者能量飲即以自然方式融入消費者日常，上市初期即以黑色瓶身於歐洲上市，全程當地製造；此次特地引進PredatorShot掠奪者能量飲歐洲原裝版在台上市，一方面是分享歐洲銷售佳績的喜悅，另一方面能滿足消費者對海外版的期待。」

PredatorShot掠奪者能量飲內含咖啡因、牛磺酸、維生素B群及葉黃素，有助健康維持及精神旺盛。其中，PredatorShot掠奪者能量飲歐洲原裝版全程採用歐洲製程，添加的維生素B群等原物料與現有產品不同，進而提供更多元的口感體驗，帶給玩家新穎的味覺享受。

PredatorShot掠奪者能量飲歐洲原裝版是以黑色作為整體視覺主色，在設計上也沿用Predator掠奪者的指標性圖騰設計；拉環亦經研究團隊設計，推出市面上少數以黑色作為主色的拉環，使用上也相較一般罐裝飲料更容易開啟。

PredatorShot掠奪者能量飲歐洲原裝版，今日開始於自有電商Acer Store及各大電商平台MOMO購物網、PChome24h購物、蝦皮商城陸續上架；即日起至6月30日止提供消費者嘗鮮優惠，嘗鮮價$999元／箱 （原價$1,416元／箱）。

宏碁在台推出PredatorShot掠奪者能量飲歐洲原裝版，即日起全台各大電商搶先上市。圖／宏碁提供
宏碁在台推出PredatorShot掠奪者能量飲歐洲原裝版，即日起全台各大電商搶先上市。圖／宏碁提供

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