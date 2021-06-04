快訊

內政部：房東若因房客確診拒住 可處最高15萬元罰鍰

全國學生單日確診再添25例 延長停課與否預計下周公布

京元電染疫、生產線上人力降 IC設計公司緊盯

經濟日報 / 記者謝佳雯／即時報導
封測大廠京元電子昨天起一連3天在廠內辦理快篩。記者胡蓬生／攝影
封測大廠京元電子昨天起一連3天在廠內辦理快篩。記者胡蓬生／攝影

主要生產基地位於苗栗的半導體封測廠京元電（2449）爆發新冠肺炎群聚感染，今（4）日傳出生產線人力因確診和匡列人數多而受到影響，IC設計廠表示，昨日了解影響不大，今天還會繼續關心。

京元電的廠區已經成為苗栗地區最主要的染疫熱區，累計至3日為止，京元電已有45人確診，四廠總共7,300人展開快篩，至昨晚11點，一共篩檢1,915人，陽性51人，其中2例本國籍，其餘為外籍移工，陽性率2.58%，陽性者已隔離並採檢PCR。

由於目前正值半導體缺貨期，代工和封測的生產線都處於生產高峰，京元電生產線上的情況也是各大IC設計客戶關注的焦點。市場傳出，受到員工確診和匡列影響，今日京元電有部分生產線的人力降到個位數。

IC設計廠指出，如果確診和匡列人數多，人員調度不夠，原本一個人要照顧五、六台機台，現在可能顧到七、八台，據昨天向京元電了解，影響還好；但如果情況越來越嚴重，線上員工太少，一個人照顧機台過多，產能一定會有影響，今天的情況還要進一步了解。

IC設計廠表示，京元電廠區分散，應該有調配生產的能力，IC設計公司本身也有不同的測試廠，不會集中在京元電一家，會盡量調配，降低衝擊，相信大家也會找好備案。

京元電

延伸閱讀

6月4日疫情懶人卡／高鐵總公司1員工篩陽 京元51移工採檢PCR隔離

京元電染疫風暴 竹科產線拉警報

京元電染疫風暴 半導體晶片供應流存暗湧

京元電染疫風暴 電子業：政府應有效管理移工

相關新聞

京元電爆發群聚感染 法人觀望是否影響半導體等供應鏈

京元電（2449）爆發群聚感染疫情，目前對晶片端出貨並沒有重大影響，不過，法人機構指出，後續要注意疫情是否會擴大，國際客...

京元電染疫風暴 竹科產線拉警報

晶圓測試大廠京元電苗栗廠區移工染疫人數再增加，近三日累計確診人數45名，由於移工在竹苗地區流動性大，在竹科、台元、銅鑼、...

京元電染疫風暴 半導體晶片供應流存暗湧

半導體需求暢旺，後段封測產能去年下半年以來一路供不應求，儘管京元電強調生產線並未因員工染疫而停工，在客戶可能有疑慮下，和...

京元電染疫風暴 電子業：政府應有效管理移工

京元電移工群體染疫，若沒有守住，甚至進一步擴大，恐成今年台灣科技業最大隱憂。

陸資IC設計離職潮 台廠受惠

陸資背景IC設計公司近期爆發人才出走潮，擴大徵才2,000人的國內IC設計龍頭聯發科剛好是強大的人才出海口，最近不少人遞...

陸資IC設計業 驚爆台人離職潮

最近半導體產業出現「國安」恐懼症。先前陸資IC設計公司頻頻到台灣招手找人，標榜「不用去對岸、台灣就能上班」、高薪吸引工程...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。