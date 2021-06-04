京元電染疫、生產線上人力降 IC設計公司緊盯

主要生產基地位於苗栗的半導體封測廠京元電（2449）爆發新冠肺炎群聚感染，今（4）日傳出生產線人力因確診和匡列人數多而受到影響，IC設計廠表示，昨日了解影響不大，今天還會繼續關心。

京元電的廠區已經成為苗栗地區最主要的染疫熱區，累計至3日為止，京元電已有45人確診，四廠總共7,300人展開快篩，至昨晚11點，一共篩檢1,915人，陽性51人，其中2例本國籍，其餘為外籍移工，陽性率2.58%，陽性者已隔離並採檢PCR。

由於目前正值半導體缺貨期，代工和封測的生產線都處於生產高峰，京元電生產線上的情況也是各大IC設計客戶關注的焦點。市場傳出，受到員工確診和匡列影響，今日京元電有部分生產線的人力降到個位數。

IC設計廠指出，如果確診和匡列人數多，人員調度不夠，原本一個人要照顧五、六台機台，現在可能顧到七、八台，據昨天向京元電了解，影響還好；但如果情況越來越嚴重，線上員工太少，一個人照顧機台過多，產能一定會有影響，今天的情況還要進一步了解。

IC設計廠表示，京元電廠區分散，應該有調配生產的能力，IC設計公司本身也有不同的測試廠，不會集中在京元電一家，會盡量調配，降低衝擊，相信大家也會找好備案。