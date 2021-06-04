京元電爆發群聚感染 法人觀望是否影響半導體等供應鏈

京元電（2449）爆發群聚感染疫情，目前對晶片端出貨並沒有重大影響，不過，法人機構指出，後續要注意疫情是否會擴大，國際客戶若擔心台灣疫情擴大，使後續供貨受到影響，將訂單移轉至其他國廠商，這影響將不只京元電單一廠商，可能影響到台灣整體半導體產業，甚至其他電子業廠商，後續仍需密切觀察。

苗栗衛生局今（4）日表示，截至昨日晚間11時，共篩檢1,915人，其中有51人快篩呈現陽性；京元電強調，內部已加大防疫措施力道，也安排全體同仁約7,000多人於三日內分批、分時進行快篩，並無停工情形。根據京元電昨日公告，疫情受影響範圍集中在公司部分區域，公司已完成並持續清潔消毒，安排控管人員流動及接觸，內部加大防疫措施之力度，並無停工的情形。對公司財務、業務並無重大影響。

大型法人機構則認為，京元電風暴若擴大，可能影響台灣整體半導體業，甚至其他電子業，後續仍需密切觀察；因移工在竹苗地區流動性大，在竹科、台元、銅鑼、竹南等園區都可能與外界接觸，使得科技業疫情警報大響。京元電風暴讓科技業人心惶惶，鄰近廠商包括群創（3481）、中美晶（5483）、智邦（2345）、聯合再生能源（3576）、京鼎（3413）等，都有聘請移工在生產線服務，考量此次疫情引爆點在移工，且移工們就算在不同企業工作，私下往來、團體活動交流不少，面對疫情警戒升高，相關廠商高度戒備。

此外，鄰近竹科園區也有不少移工，移工生活型態皆為宿舍，群聚風險較高，目前新竹市府已設2處社區篩檢站，市府研議針對竹科移工安排擴大篩檢，正在進行場地、設備、醫療人力整備。新竹市政府與竹科管局共同研商抗疫策略，包括針對移工生活圈提供相關抗疫指引，衛教宣導，掌握其健康狀況、生活防疫，避免類似群聚感染。

分析師指出，京元電風暴讓科技業人心惶惶，後續要注意疫情是否會擴大，甚至影響到鄰近的廠商，這對台灣整個半導體廠產業將會很不利，在目前半導體產能吃緊下，國際客戶若擔心台灣疫情擴大，使後續供貨受到影響，為分散風險，將訂單移轉至其他國廠商，這影響將不只京元電單一廠商，可能影響到台灣整體半導體產業，甚至其他電子業廠商，後續仍需密切觀察。