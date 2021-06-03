京元電染疫風暴 矽格可望迎轉單

經濟日報 / 記者李孟珊／台北即時報導

半導體需求暢旺，後段封測產能去年下半年以來一路供不應求，儘管京元電強調生產線並未因員工染疫而停工，在客戶可能有疑慮下，和京元電客戶多有重疊的台灣第二大專業晶圓測試廠矽格，可望迎來轉單

業界人士分析，晶圓測試業雖然規模遠不如台積電、聯電所處的晶圓製造業，但堪稱「IC出貨的最後一道防線」，測試沒過等於IC完全不能用，京元電是台灣最大專業晶圓測試廠，這次該公司爆發移工群體染疫，牽動全球半導體晶片供應流暢度。

業界人士指出，今年上半年在晶圓代工廠及記憶體廠均滿載投片下，封裝廠產能同步滿載，處於半導體生產鏈最下游的測試廠訂單持續湧入，反映5G手機、筆電及平板、遊戲機、智慧電視等終端產品需求續強，加上車用電子拉貨動能不減，加上新款晶片測試時間拉長，使得測試廠產能不僅吃緊，也陸續調漲價格5%至20%。

晶圓測試產能吃緊之際，京元電竹南廠員工染疫人數愈來愈多，雖然公司強調，工廠不停工，不過，業界人士分析，京元電為台灣最大專業晶圓測試廠，客戶涵蓋聯發科、聯詠、輝達等指標廠，近期晶片需求強勁，國際大廠忙出貨，「一個漏失都不能發生」，京元電此刻「出這麼大條的事」，難免讓客戶擔心，和京元電客戶多有重疊的矽格，可望迎來轉單。

對此，矽格回應，不排除有這個可能，會持續密切觀察客戶端的動態，若後續客戶有相關需求，公司仍會努力提升產能利用率，滿足客戶需求。

進一步看京元電和矽格的客戶組成，京元電邏輯晶片客戶包括聯發科、英特爾，記憶體客戶有華邦電、旺宏、晶豪科，驅動晶片客戶有聯詠，再加上國外大廠，而矽格握有聯發科、立錡、矽成、瑞昱和聯詠等。

矽格3日公布5月營收達14.08億元，為同期新高，月增4.3%、年增46.7%，也是歷來單月次高佳績，主要受惠大客戶聯發科全產品線需求強勁，再加上手機、網通、電源管理晶片銷售持續暢旺，相關晶片測試線產能利用率維持高檔；累計前五月營收為62.6億元，年增34.9%。

京元電 晶圓代工廠 晶片

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