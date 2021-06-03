中華電信板橋區員工染疫 公司營運不受影響

中華電信（2412）表示，板橋區一位員工6月3日經由健保快易通APP得知確診新冠肺炎。

中華電信表示，該員因身體不適，於6月1日快篩陰性，但6月3日進行PCR檢測呈陽性。中華電信表示，該員的工作並未接觸客戶與廠商，公司於今日接獲其確診訊息後即全面清消該員所經過的工務處所，預計晚間可全部清消完畢；公司亦通知相關人員在家執行自我健康管理。

中華電信強調，有關其採檢時往前回溯至事件發生期間的足跡與接觸對象，已由疫情指揮中心進行疫調及後續處置，公司營運與服務提供仍照常進行，請消費者、員工與往來廠商安心。

中華電信日前已經陸續有員工染疫，包含行通大樓一內勤員工染疫以及委外機電人員染疫。